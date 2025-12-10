24°
Un trámite rápido, un robo más rápido

Mientras el propietario realizaba un trámite a pocos metros de su vehículo, otro hombre aprovechó el descuido de haber dejado el auto abierto, para llevarse varios objetos de valor.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un hombre domiciliado en Bariloche fue detenido este martes por la tarde en El Bolsón, luego de sustraer diversos elementos del interior de un vehículo que se encontraba estacionado y sin medidas de seguridad.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, cuando el propietario descendió unos minutos para realizar un trámite y dejó el auto abierto, situación que el sospechoso aprovechó para ingresar sin provocar daños.

 

Según informaron fuentes policiales, la víctima realizó la denuncia de inmediato y aportó detalles precisos de los objetos sustraídos. Con esta información, el personal de la Comisaría inició un rápido rastrillaje por la zona céntrica de la localidad.

 

 

El sospechoso fue localizado en la intersección de Avenida San Martín y Pellegrini, donde lograron identificarlo y constatar que llevaba consigo los mismos elementos denunciados por el damnificado.

 

Ante la evidencia, el hombre fue trasladado a la dependencia policial en carácter de detenido, imputado por el delito de hurto en flagrancia.

 

 

 

O.P.

 

