16°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 deportes DeportesFutbol localliga de fútbol del oeste del chubut
11 de Diciembre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

Con siete partidos se define el torneo local de fútbol

Entre el sábado y el domingo se jugarán todas las finales en el Estadio Municipal de Esquel
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Quedan apenas siete partidos para terminar el fútbol cordillerano. Quedan apenas siete partidos que son los más importantes de todos. Los que le permiten levantar la copa, ser el mejor. Entender que todo el esfuerzo del año valió la pena.

 

Aunque tenemos que señalar la siguiente, no cualquiera pierde una final. No todos llegan a una final, no todos llegan hasta el último partido de la temporada. Por ende, sin conocer de ante mano el resultado final, debemos remarcar que todos se merecen el título de campeones, porque si llegaron hasta acá fue por el compromiso con los entrenamientos, por ser solidarios con los compañeros, por ser responsables y por aprender de cada concepto que le fuera vertido en el año por cada uno de los entrenadores.

 

Y este fin de semana terminará el torneo homenaje al cabezón Pedro Ruiz, un referente del deporte de Trevelin, un referente del fútbol de la cordillera.

 

Cinco serán los partidos del sábado. Otros dos se jugarán el día de domingo. Este fin de semana se conocerán a los campeones de cada una de las categorías, donde tomarán Belgrano de Esquel (con cinco categorías), Defensores de Lago Puelo (tres), Independiente Deportivo (tres), San Martin de Esquel (dos) y Fontana de Trevelin (uno).

 

Recordemos que esta a una final única y que de haber empate, el encuentro se define con tiros desde el punto penal (fotografías: SUR  Deportivo).

 

 

LOS PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

 

Sábado 13 de diciembre, Estadio Municipal de Esquel

 

10.00 hs. Belgrano de Esquel vs. San Martín de Esquel (9° división)

 

11.30 hs. Independiente Deportivo vs. Fontana de Trevelin (5° división)

 

14.00 hs. Defensores de Lago Puelo vs. Belgrano de Esquel (6° división)

 

16.30 hs. Defensores de Lago Puelo vs. Belgrano de Esquel (7° división)

 

18.00 hs. Defensores de Lago Puelo vs. Independiente Deportivo (8° división)

 

 

Domingo 14 de diciembre, Estadio Municipal de Esquel

 

14.30 hs. Belgrano de Esquel vs. San Martín de Esquel (1° división femenina)

 

16.30 hs. Belgrano de Esquel vs. Independiente Deportivo (1° división masculina)  

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La naturaleza del Menéndez pide ayuda
2
 Vuelco de un automóvil cerca de Trevelin: el conductor resultó ileso
3
 Parálisis de obra del Aeropuerto: “es una tomada de pelo”
4
 Con dos ofertas, el Municipio de Esquel licitó 13 cuadras de obra pública
5
 Fuego activo en Los Alerces, sigue el combate
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
5
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -