Con siete partidos se define el torneo local de fútbol

Quedan apenas siete partidos para terminar el fútbol cordillerano. Quedan apenas siete partidos que son los más importantes de todos. Los que le permiten levantar la copa, ser el mejor. Entender que todo el esfuerzo del año valió la pena.

Aunque tenemos que señalar la siguiente, no cualquiera pierde una final. No todos llegan a una final, no todos llegan hasta el último partido de la temporada. Por ende, sin conocer de ante mano el resultado final, debemos remarcar que todos se merecen el título de campeones, porque si llegaron hasta acá fue por el compromiso con los entrenamientos, por ser solidarios con los compañeros, por ser responsables y por aprender de cada concepto que le fuera vertido en el año por cada uno de los entrenadores.

Y este fin de semana terminará el torneo homenaje al cabezón Pedro Ruiz, un referente del deporte de Trevelin, un referente del fútbol de la cordillera.

Cinco serán los partidos del sábado. Otros dos se jugarán el día de domingo. Este fin de semana se conocerán a los campeones de cada una de las categorías, donde tomarán Belgrano de Esquel (con cinco categorías), Defensores de Lago Puelo (tres), Independiente Deportivo (tres), San Martin de Esquel (dos) y Fontana de Trevelin (uno).

Recordemos que esta a una final única y que de haber empate, el encuentro se define con tiros desde el punto penal (fotografías: SUR Deportivo).

LOS PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

Sábado 13 de diciembre, Estadio Municipal de Esquel

10.00 hs. Belgrano de Esquel vs. San Martín de Esquel (9° división)

11.30 hs. Independiente Deportivo vs. Fontana de Trevelin (5° división)

14.00 hs. Defensores de Lago Puelo vs. Belgrano de Esquel (6° división)

16.30 hs. Defensores de Lago Puelo vs. Belgrano de Esquel (7° división)

18.00 hs. Defensores de Lago Puelo vs. Independiente Deportivo (8° división)

Domingo 14 de diciembre, Estadio Municipal de Esquel

14.30 hs. Belgrano de Esquel vs. San Martín de Esquel (1° división femenina)

16.30 hs. Belgrano de Esquel vs. Independiente Deportivo (1° división masculina)