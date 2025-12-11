16°
Jueves 11 de Diciembre de 2025
11 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Punto Digital donó equipos recuperados a la Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel

Punto Digital entregó equipos electrónicos restaurados a la Cooperadora del HZE, en el marco del programa que ya permitió reutilizar más de 500 artefactos.
Por Redacción Red43

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel (HZE) recibió una nueva donación de equipos electrónicos y electrodomésticos restaurados por el Punto Digital, en el marco del programa de recuperación y reutilización de aparatos que la institución impulsa desde 2018.

 


La presidenta de la Cooperadora, Verónica Lloyd, celebró la entrega y destacó el vínculo de trabajo conjunto que mantienen con el Punto Digital desde el año pasado.  Comentó que la Cooperadora había solicitado un monitor para el centro de salud de Valle Chico, por lo que fueron convocados para retirarlo. Sin embargo, al llegar se encontraron con una sorpresa: además del monitor y la computadora, también recibieron un nebulizador, una batidora, una licuadora y otros elementos. “Muy agradecida con Punto Digital y con el compromiso de todo este equipo”, expresó Lloyd.

 


Lloyd valoró especialmente el trabajo en red entre instituciones y resaltó el rol comunitario del espacio: “Punto Digital está para todos, y la comunidad tiene que saberlo y aprovecharlo. Ayudan a anotarse en trámites, a hacer currículums, a enviar documentación… en esta era de la informática, resuelven muchísimo”, afirmó.

 

Más de 500 artefactos donados desde 2018

 


El coordinador de Punto Digital, Claudio Echaury, explicó que la Cooperadora del HZE es una de las 97 instituciones y áreas que han recibido donaciones a lo largo de estos años.
“Estamos desde 2018 con este trabajo de donar a distintas instituciones artefactos eléctricos o electrónicos. Este año, con esta entrega, superamos los 500 artefactos donados”, indicó, y destacó el esfuerzo que implica recuperar cada aparato: “Restaurar una computadora o un electrodoméstico lleva mucho tiempo”.

 


Echaury remarcó que la iniciativa funciona como un puente entre vecinos que desean donar equipos que ya no utilizan y organizaciones que los necesitan para mejorar su funcionamiento. “Lo importante es que todo esto no va a parar a la planta de residuos, sino que se le da una segunda vida útil”, expresó.

 

Cómo donar

 


Las personas interesadas en acercar equipos electrónicos o electrodomésticos para recuperar y donar pueden hacerlo a través del programa Ecocanje, entregándolos en cualquiera de los dos Puntos Digitales de Esquel ubicados en los barrios Don Bosco y Estación. Ambos espacios reciben donaciones de lunes a viernes, de 7:00 a 18:30.

 


Echaury agradeció a la comunidad por acompañar la iniciativa y sostuvo que el cierre de año los encuentra satisfechos: “Estamos contentos porque esto permite que muchos equipos tengan una segunda vida y lleguen a instituciones que realmente los necesitan”.

 

