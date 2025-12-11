16°
Jueves 11 de Diciembre de 2025
11 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Continúa la tradición: Vuelve la ornamentación navideña de "Las Arañitas" en Trevelin

Abuelas de "Las Arañitas" lideraron la ornamentación navideña del Pueblo del Molino. Reciclaron plásticos y cubiertas, trabajando con Policía Comunitaria y Bomberos Voluntarios para embellecer el centro.
Continuando con la exitosa iniciativa que comenzó el año pasado, el grupo solidario de abuelas "LAS ARAÑITAS" de Trevelin, en conjunto con personal de la División Policía Comunitaria Trevelin y los Bomberos Voluntarios Trevelin, llevaron a cabo la ornamentación de la zona céntrica de la ciudad en el marco de los festejos navideños.

 

La destacada decoración, que una vez más da un toque festivo a la localidad conocida como el "Pueblo del Molino", es el resultado de la creatividad y el esfuerzo silencioso de este grupo de abuelas. "Las Arañitas", conocidas por sus trabajos de tejido y manualidades con plásticos, iniciaron la creación de los adornos mediante el reciclado de elementos, transformando botellas plásticas y cubiertas en bellos motivos navideños.

 

Este trabajo constante, que fusiona el arte con la conciencia ambiental, demuestra el compromiso de la comunidad y la colaboración interinstitucional para embellecer y celebrar estas fiestas en la ciudad.

 

 

 

 

