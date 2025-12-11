A la espera de la sentencia sobre el femicida Pablo Moyano: Eliana Vera tras su declaración en el juicio por el asesinato de Myrna

Eliana Vera, hermana de Myrna Maidana, se refirió al emotivo y difícil momento que vivió al declarar en el juicio por el asesinato de su familiar, buscando "darle voz a Myrna" y lograr la condena de prisión perpetua para el acusado, Pablo Moyano.

En diálogo con la prensa, Vera describió su participación como un momento "muy emotivo, remover obviamente toda esta situación que tuvimos que pasar, pero siempre con la fortaleza y con la cabeza fresca para declarar, para darle voz a Mirna". El objetivo principal del testimonio de la familia y amigos es "reconstruir su historia a través de nosotros, darle esa voz que lamentablemente fue callada".

Recordar a Myrna y el encuentro con el dolor

La hermana de la víctima comentó que su declaración se centró en recordar "cómo era ella, cómo era nosotros cuando nos conocimos, y sobre todo el momento en que yo la veo", refiriéndose a la terrible escena posterior al crimen. Reflexionó sobre ese instante: "Lamentablemente tuve esa situación que ahora me doy cuenta que no fue tan lamentable, que fue algo que tenía que ser y que ayudó de alguna manera a un granito de arena a la causa".

Vera reconoció la dificultad del proceso: "Estamos obviamente muy movilizados, estamos muy emocionados, todos mis compañeros, amigos, la verdad que es un proceso muy difícil, pero bueno, todo sea por esta perpetua, esta justicia que estamos buscando, que espero que se dé de esa forma".

Descartan la teoría del robo: "Fue un femicidio"

Consultada sobre las declaraciones de otros testigos, Eliana Vera afirmó que "eran muchos testigos" que "complicaron aún más la figura de Fernando" [haciendo referencia a Pablo Fernando Moyano, el acusado]. Destacó que amigos y compañeros cercanos dieron testimonio sobre "esta relación que Mirna tenía con esta persona", contradiciendo la versión del acusado, quien "negó que tuviera una relación".

Respecto a la estrategia de la defensa de argumentar un robo, Vera fue categórica: "Por la magnitud del hecho, desde un principio nosotros nunca pensamos que fue un robo, jamás pensamos que fue un robo. No había una persona que la pudiera dañar de la forma en que la dañaron a Mirna. Por ende, lo del robo para nosotros es totalmente falso, es totalmente descartado, fue un montaje, como un manotazo de ahogado".

Y concluyó con firmeza: "Nosotros sabemos perfectamente bien que esto no fue un robo, que esto fue un asesinato con alevosía, que fue un femicidio, fue un femicidio".

El pedido de "paz" a través de la perpetua

Eliana Vera expresó la esperanza de la querella y el entorno de la víctima de que el jurado actúe con empatía. "Hemos visto al jurado muy conmovido con las declaraciones", señaló, y manifestó el anhelo unánime: "Solo esperamos empatía, solo esperamos que ellos puedan llegar a un acuerdo que sea este. Anhelamos esto, anhelamos una perpetua".

El objetivo de la prisión perpetua es buscar "por lo menos un poco de paz, por lo menos para que Mirna descanse en paz, para que esta persona no vuelva a salir a la calle, no vuelva a encontrarse con ninguna mujer más, que no haya otra Mirna".

Aunque reconoció que "nada nos va a devolver a Mirna" y el dolor será permanente, la sentencia de perpetua "daría un poco de paz no solamente a la familia, sino que también a nosotros sus compañeros, sus amigos".

