La Fiscalía de Esquel profundiza su vínculo comunitario con estrategias de contención, prevención y sostenibilidad ambiental

El quehacer de la Fiscalía ha comenzado a trascender la estricta investigación penal para asumir una dimensión más abarcadora y humana en la jurisdicción. La entidad está evaluando y poniendo en marcha propuestas de vanguardia que la reubican no solo como administradora de justicia, sino como un actor social activo en el soporte a las víctimas, la protección ecológica y el apuntalamiento de las fuerzas de seguridad.

Compañía canina: enfoque terapéutico para las víctimas

Uno de los emprendimientos más sensibles y de mayor impacto potencial es la próxima incorporación de perros de asistencia para brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes (NNA) que deban comparecer como víctimas o testigos.

La finalidad es minimizar el trauma asociado al procedimiento de declaración. La premisa es clara: que ningún menor enfrente esa difícil instancia en soledad. Actualmente, una integrante del equipo se está especializando en un programa específico para la integración de estos animales. La meta es que los canes proporcionen una presencia que infunda calma, aminoren los niveles de ansiedad y ofrezcan contención emocional en momentos de gran vulnerabilidad.

"Estimamos que el trabajo con perros de asistencia favorece el soporte emocional y ayuda a crear entornos más sensibles, accesibles y dignos", remarcó la fiscal jefa, María Bottini, destacando la visión humanista de la medida.

Reciclado con fines sociales: de archivos a calefacción

Con una doble perspectiva orientada a la preservación ambiental y la ayuda a la comunidad, la Fiscalía proyecta implementar un esquema de economía circular. La voluminosa cantidad de material de archivo en papel que se descarta internamente será objeto de un nuevo destino.

Este material será clasificado, sometido a trituración y luego prensado para la fabricación de briquetas (denominados leños ecológicos). Estos serán canalizados hacia familias vulnerables a través del "Plan Calor", transformando un residuo en un bien esencial para la calefacción.

Formación estratégica: pilar de la prevención

La Fiscalía ha robustecido su compromiso con la prevención y la gestión adecuada de los casos, llevando a cabo ciclos de capacitación intensiva para profesionales de organismos externos que fungen como el primer eslabón de respuesta.

Se desarrollaron múltiples instancias de formación dirigidas a las fuerzas de seguridad, alcanzando a personal de Esquel, Trevelin, la División de Asuntos Rurales e integrantes de dotaciones de localidades más distantes como Tecka, Corcovado, Río Pico y Gualjaina.

Paralelamente, se instruyó a más de 130 referentes del área de salud y personal de las Comisarías de la Mujer de toda la región. El foco de esta formación fue la correcta puesta en práctica del Protocolo de Abuso Sexual Agudo. Esta herramienta resulta crucial no solo para la protección inmediata de las víctimas, sino también para la recolección de evidencia fundamental y el soporte integral a las personas afectadas.

De este modo, la Fiscalía busca garantizar que cada caso sea abordado con idoneidad desde el inicio, un factor determinante para el éxito de las investigaciones y el bienestar de las personas damnificadas.

E.B.W.