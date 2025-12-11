16°
Jueves 11 de Diciembre de 2025
Productores chubutenses tuvieron una destacada participación en la Feria de las Regiones en Buenos Aires

Chubut mostró su potencial productivo en la Feria de las Regiones en Palermo. Dulces, azafrán y la novedosa línea de tés fríos Namastea, de Lago Puelo, captaron la atención del público. Apoyo clave del Gobierno.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cinco emprendimientos de diferentes puntos de Chubut tuvieron una excelente participación en la reciente edición de la Feria de las Regiones en Buenos Aires, un evento federal organizado anualmente. Esta presencia se enmarcó en la política de promoción a pequeños y medianos productores impulsada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres desde el inicio de su gestión.

 

Los emprendimientos Abalauquen Dulces (Lago Puelo), Saffron Golden (Trevelin), Cerveza Artesanal Radal (Lago Puelo), Namastea (Lago Puelo) y Aromas de la Cordillera (El Hoyo) generaron gran interés en el público porteño, que valoró la alta calidad de los productos chubutenses.

 

La Feria se desarrolló en los Bosques de Palermo, en un espacio dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con gran asistencia, además de una amplia diversidad de espectáculos culturales y artísticos de las provincias participantes.

 

Gracias a la gestión de la Casa del Chubut, la provincia contó con un stand institucional que sirvió para brindar información sobre las riquezas artísticas, culturales, turísticas y productivas de la región, respondiendo a numerosas consultas sobre los destinos vacacionales de cara a la próxima temporada de verano.

 

La innovación chubutense estuvo representada por Guillermina Mayorca de Namastea (Lago Puelo), quien presentó por primera vez en Capital Federal su línea de tés fríos envasados en lata, con y sin gas. Estos se elaboran artesanalmente, sin azúcares agregados, y ofrecen siete variedades diseñadas para alinear la energía de los siete chakras. Mayorca destacó que, si bien el emprendimiento está iniciando, ya se comercializa en Lago Puelo y El Bolsón, y la feria representa una gran oportunidad para buscar distribuidores en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país.

 

La productora valoró el acompañamiento de la Casa del Chubut y subrayó que la Feria de las Regiones brinda importantes oportunidades a los productores chubutenses, no solo para la venta directa y la evaluación del público, sino también para establecer contactos con dueños de comercios interesados en la comercialización de sus productos.

 

 

 

E.B.W. 

 

