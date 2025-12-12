13°
Viernes 12 de Diciembre de 2025
12 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Telebingo de fin de año: premios millonarios y un cierre con espectáculos en Rawson

El delegado zonal de Lotería del Chubut, Matías Peláez, destacó la edición especial del Telebingo, que incluirá importantes premios, artistas provinciales y una fuerte expectativa por la venta en Esquel y la región.
Escuchar esta nota

Matías Peláez, delegado zonal de Lotería del Chubut, habló sobre el próximo Telebingo. 

 

"Estamos con la promoción de lo que va a ser el sorteo extraordinario de fin de año, una premiación realmente atractiva: la casilla rodante, la camioneta Toyota, dos vehículos en juego, más de 300 millones y el viaje al Caribe con todo pago", comentó respecto a esta nueva edición del Telebingo. 

 

Esta vez, el evento se llevará a cabo en Rawson y contará con la presentación de artistas provinciales: "Creo que es el cierre que corona este año maravilloso que ha tenido Lotería del Chubut en cuanto a recaudación. Nosotros, de la delegación zonal, en cuanto a la venta de cartones estamos más que contentos porque muchos premios han salido este año en la ciudad, y principalmente por la acción social que podemos hacer en las distintas instituciones de la zona". 

 

Además, Peláez remarcó el amplio alcance del Telebingo en la provincia y, específicamente, en Esquel: "La venta ha sido muy buena, por eso también la cantidad de premios que han salido en nuestra ciudad y en toda la zona. Esto, de alguna manera, representa la repercusión que tiene el Telebingo chubutense que sigue sumando gente a la compra de cartones". 

 

Finalmente, Peláez anticipó que habrán grandes propuestas para el Telebingo de verano: "Ya adelantamos lo de la Fiesta de Esquel, ya adelantamos lo de la Fiesta de la Fruta Fina con Eugenia Quevedo y se siguen sumando no solamente sorteos sino espectáculos de primer nivel que van a estar aquí en la zona". 

 

 

R.G.

 

 

