Ofrecen un Taller Intensivo de Inglés Turístico para principiantes

La docente Mariana Ojeda Moreno @the.patagonian.bookworm brinda clases particulares de inglés y español y es coordinadora de talleres de lectura y cine debate en inglés.



Este sábado 13 de diciembre en Esquel, a las 10 horas en Espacio Sacro / Somos Danza, propone un taller intensivo de inglés turístico para principiantes: “Hay muchas personas que no tienen el tiempo o el dinero para clases de inglés, pero que por su trabajo tienen que viajar o atender a personas que no saben español. Y que, si bien lo ideal sería que pudieran estudiarlo, en este momento lo que necesitan son herramientas para poder salir del apuro”, explicó.



El taller intensivo brinda una introducción al material de las clases que Mariana brinda habitualmente: “Un repertorio de estrategias básicas para las interacciones más comunes. Vamos a estar viendo cómo aumentar la seguridad y simplificar ideas para comunicarnos con mayor facilidad. Les voy a enseñar a ver el inglés como un ejercicio de llenar casilleros y de cómo, sabiendo una estructura básica, pueden comunicar infinidad de ideas”.



La atención al público y el dialogo serán el foco principal: “Les voy a enseñar a formular las preguntas más comunes en atención al público. Y todo el sistema de cortesía, como aconsejar, informar requisitos y pedir o dar permiso. Vocabulario de hotelería, restaurant y aeropuerto”.



El taller tiene un costo de $35000 y aún cuenta con cupos, consultando e inscribiéndose al teléfono de Mariana: 3512 96-4608.



La docente también se encuentra planificando nuevos espacios, si en esta ocasión no pueden asistir, pero les interesa la formación. @the.patagonian.bookworm

SL