Liguilla Recreativa de Newcom: Súper Final 2025 en Trevelin

Este fin de semana, 13 y 14 de diciembre, se llevará a cabo el cierre de la Liga Recreativa de Newcom, en un evento que culminará con la Super Final de la Liguilla Recreativa de fin de año. La cita es en el Gimnasio Eduardo Bjerring en el Polideportivo Evita de Trevelin, con entrada libre y gratuita.

Alberto "Linus" Williams, uno de los referentes del Newcom en Trevelin, confirmó la participación de 20 equipos, 18 de ellos ya confirmados, provenientes de la Comarca Andina y de la Meseta. "Tenemos 10 equipos de la meseta y los equipos de la Comarca, ya venimos hace 3 años con la Liguilla esta," explicó Williams. La liga se divide en dos zonas por cuestiones de distancia.

La actividad comenzará el sábado a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 21 horas. El día domingo por la mañana se sumará un torneo femenino, organizado por la Secretaría de Deportes de Trevelin.

Los equipos confirmados que disputarán el encuentro incluyen a formaciones de El Hoyo, Cholila, Río Mayo, Río Senguer, Cushamen, Aldea Apeleg, Paso de Indios, Tecka A y B, Gobernador Costa, El Rejunte, Aldea Escolar, Neyen y Águilas Plateadas (Gualjaina), Club Fontana, José de San Martín, y Municipal Trevelin.

El espíritu del cierre es recreativo y de camaradería, incluyendo un particular almuerzo de clausura. "El domingo nos vamos a organizar lo que sería el almuerzo, que tenemos una modalidad que cada equipo trae lo que consume, o sea, un cordero. Así que nosotros nos abocamos a eso el domingo, hacemos el almuerzo y pasar la tarde compartiendo", detalló Williams, resaltando el enfoque en el encuentro social de los participantes, que son personas mayores de 60 en adelante, y también en menor número de 40 y 50 años. Un deporte que se ha expandido rápidamente en los últimos años, marcando que los adultos mayores se quieren divertir y seguir activos. El newcom congrega deporte, actividades sociales, encuentros, estrategias de juego, viajes, camaradería y unión para las personas mayores, saliendo de sus casas y convirtiendo esta disciplina en una forma de vida.

E.B.W.