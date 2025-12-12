13°
Viernes 12 de Diciembre de 2025
12 de Diciembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Viernes con nubes y viento en Esquel: hay alerta amarilla

El SMN advierte por ráfagas fuertes en la cordillera de Chubut durante el viernes, manteniendo el cielo cubierto y con probabilidades de lluvia en la ciudad.
Por Redacción Red43

La jornada de hoy en nuestra ciudad estará marcada por el viento fuerte e intenso, según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Una advertencia especial ha sido emitida para la cordillera de Chubut, señalando la presencia de ráfagas significativas que se sentirán tanto en la mañana como durante la tarde.

 

En cuanto a las condiciones del cielo, se espera que permanezca entre mayormente nublado a lo largo de todo el día. 

 

Respecto a las temperaturas, aunque se mantendrán frescas para la época, se espera una máxima que podría alcanzar los 12°C, mientras que la mínima descendería hasta el 1°C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las bajas sensaciones térmicas que generará el viento.

 

 

 

E.B.W. 

 

