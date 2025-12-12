La inflación de noviembre volvió a acelerarse y alcanzó el 2,5%

La inflación de noviembre fue del 2,5%, según informó el Indec, lo que implicó una aceleración frente al 2,3% de octubre. El IPC acumuló 27,9% en el año y registró una variación interanual del 31,4%.

Los mayores aumentos del mes se dieron en vivienda, agua, electricidad y gas (3,4%) y transporte (3%). En cambio, equipamiento del hogar (1,1%) e indumentaria (0,5%) mostraron las menores subas.

Los precios regulados avanzaron 2,9%, por encima del promedio, impulsados por ajustes en luz, gas y transporte del AMBA. El IPC núcleo aumentó 2,6%.

La inflación de CABA fue del 2,4%, en línea con la tendencia nacional. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado, los privados prevén que en diciembre el índice ronde el 2,1% y que entre enero y abril de 2026 se ubique entre 1,5% y 1,9% mensual.

