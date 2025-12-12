13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 12 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaIndice de inflación
12 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La inflación de noviembre volvió a acelerarse y alcanzó el 2,5%

El Indec informó que el IPC mostró una leve suba respecto de octubre y que los precios regulados volvieron a traccionar el índice. Vivienda y transporte encabezaron los aumentos del mes, mientras que la inflación interanual llegó al 31,4%.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La inflación de noviembre fue del 2,5%, según informó el Indec, lo que implicó una aceleración frente al 2,3% de octubre. El IPC acumuló 27,9% en el año y registró una variación interanual del 31,4%.

 

Los mayores aumentos del mes se dieron en vivienda, agua, electricidad y gas (3,4%) y transporte (3%). En cambio, equipamiento del hogar (1,1%) e indumentaria (0,5%) mostraron las menores subas.

 

Los precios regulados avanzaron 2,9%, por encima del promedio, impulsados por ajustes en luz, gas y transporte del AMBA. El IPC núcleo aumentó 2,6%.

 

La inflación de CABA fue del 2,4%, en línea con la tendencia nacional. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado, los privados prevén que en diciembre el índice ronde el 2,1% y que entre enero y abril de 2026 se ubique entre 1,5% y 1,9% mensual.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Anunciaron cortes preventivos de energía por riesgo extremo de incendios: ¿Dónde y cuándo serán?
2
 Esquel: corte total de energía este domingo
3
 Mujeres Valientes: "Ustedes pueden, son capaces, tenemos dones y hay que activarlos"
4
 Condena de prisión perpetua por femicidio agravado de Myrna Maidana
5
 Incendio activo en el Parque Nacional Los Alerces: ya afecta 150 hectáreas de bosque nativo
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
5
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -