El Gobierno del Chubut simplifica la conformación de Asociaciones Civiles en el interior provincial

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres orientadas a modernizar el funcionamiento del Estado, reducir la burocracia administrativa y acercar soluciones concretas a quienes viven más alejados de los centros urbanos; el Ministerio de Gobierno del Chubut puso en vigencia una nueva normativa que simplifica y facilita el proceso de constitución de Asociaciones Civiles en localidades del interior de la provincia.

La medida, instrumentada a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), apunta específicamente a garantizar igualdad de oportunidades y acceso real a la formalización legal en todo el territorio.

Beneficio directo para las comunidades

El Artículo 2 de la nueva Resolución introduce un cambio sustancial: permite que las firmas necesarias para constituir una Asociación Civil puedan certificarse ante el Juez de Paz de la localidad, sin la obligación de trasladarse a ciudades donde exista escribano público. Posteriormente, la IGJ otorgará carácter de instrumento público al trámite, completando la validez legal de la documentación.

Este avance representa un beneficio directo para comunidades donde, hasta hoy, conformar una Asociación Civil implicaba recorrer grandes distancias, asumir costos elevados de traslado y afrontar demoras debido a la falta de acceso a servicios notariales.

Este cambio fue posible gracias a un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia, que permitió coordinar el rol operativo de los Juzgados de Paz y garantizar el soporte institucional necesario para implementar el nuevo procedimiento en territorio.

Alcances

Según lo establecido en el Artículo 2, podrán acceder a esta modalidad las asociaciones cuyo domicilio se encuentre dentro de un radio de 100 kilómetros de las siguientes localidades: Aldea Beleiro, Aldea Epulef, Alto Río Senguer, Camarones, Dique Florentino Ameghino, El Escorial, Gan Gan, Gastre, Gobernador Costa, Languiñeo, José de San Martín, Lago Blanco, Lagunita Salada, Las Plumas, Paso de Indios, Paso del Sapo, Ricardo Rojas, Río Pico, Río Mayo y Telsen.

Una vez presentada la documentación correspondiente ante la IGJ —incluyendo Acta Constitutiva y Estatuto Social con firmas certificadas por el Juez de Paz y un mínimo de diez personas mayores de edad como constituyentes— el organismo otorgará la autorización legal para funcionar, conforme lo previsto por el artículo 289 inciso b del Código Civil y Comercial de la Nación.

Con esta medida, el Gobierno del Chubut avanza en una política pública destinada a fortalecer la vida institucional, reducir desigualdades territoriales y simplificar trámites esenciales, promoviendo acceso efectivo a derechos para vecinos de toda la provincia.

R.G.