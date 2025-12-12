Todo listo en José de San Martín para vivir otra edición de la Fiesta Nacional del Bagual

La localidad de José de San Martín, se prepara para recibir a cientos de visitantes en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Bagual, un evento que nació como una jineteada de fin de año y que hoy se consolida como una de las celebraciones camperas más importantes del calendario provincial y nacional.
El intendente Rubén Calpanchay, en diálogo con Red43, adelantó cómo avanzan los preparativos, repasó la historia del evento y analizó los avances de la gestión municipal durante 2025.
Una fiesta que crece sin interrupciones
La Fiesta del Bagual suma más de dos décadas de historia. Durante años se mantuvo como celebración regional, hasta que el crecimiento sostenido impulsó un cambio de categoría.
“Ingresamos a la administración en 2015. En 2016 la convertimos en fiesta provincial y hoy estamos por vivir la tercera edición como Fiesta Nacional”, explicó Calpanchay, subrayando que el crecimiento fue “genuino”, sin grandes inyecciones económicas externas. El intendente destacó que el desarrollo del evento se dio con trabajo local, participación comunitaria y un incremento constante del público.
La elección de la fecha –cercana al fin de año– también responde a una necesidad turística: “No tenemos lagos ni ríos grandes, y a fin de año la gente busca reunirse. La jineteada fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy”.
Actividades destacadas: tradición, destreza y música
El programa combina las destrezas criollas clásicas con espectáculos musicales y propuestas para toda la familia, extendiéndose durante dos jornadas completas.
Desfile Gaucho y el tradicional abrazo en la plaza, desde donde el público se trasladará al campo de jineteada en Loma.
Las destrezas programadas incluyen: Rueda de Clina y Tirada de rienda, con categorías para menores y mayores. Premios estimados: cerca de $1.200.000 para mayores, y el total recaudado por inscripción para menores.
CARRERA DE POTROS: Uno de los números más esperados es la Carrera de Potros, que reúne adrenalina y humor al soltar varios caballos mañeros en simultáneo.
“Es muy divertido; a veces estás al lado del palenque y no te pasa ninguno”, contó Calpanchay entre risas.
30 DE DICIEMBRE
10:30 CONCENTRACIÓN EN LA PORTADA
11:00 DESFILE GAUCHO
13:00 ACTO INAUGURAL EN EL CAMPO DE JINETEADAS
14:00 ALMUERZO CRIOLLO
15:00 TIRADA DE RIENDAS MENORES
16:00 TIRADA DE RIENDAS MAYORES
17:00 MONTA EN CRINAS Y CARRERA DE POTRO CRUDO
18:00 BAILANTA CAMPERA CON MARITO GUAJARDO Y SU CONJUNTO
20:00 CIERRE DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO
21:00 NOCHE FOLCLÓRICA CON ADRIÁN MAGGI
31 DE DICIEMBRE
12:00 INSCRIPCIÓN DE JINETES
14:00 INICIO DE JINETEADA GRUPA Y BASTOS CON ENCIMERA
18:00 BAILANTA CAMPERA
20:00 CIERRE DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO
02:00 GRAN BAILE CON TAMA2 Y TERCERA DIMENSIÓN
1 DE ENERO
12:00 INSCRIPCIÓN DESAFÍO DE TROPILLAS – CAT. BASTOS
14:00 COMIENZO DEL DESAFÍO
19:00 FINAL DE AMBAS CATEGORÍAS
20:00 ENTREGA DE PREMIOS
21:00 GRAN BINGO BAGUALERO
22:00 CIERRE DEL FESTIVAL CON SHARON Y LOS CAMPEROS DE CHAMAMÉ
Servicios listos para recibir a los visitantes
Calpanchay sostuvo que la localidad y el predio de la fiesta están completamente preparados:
“Tenemos luz, agua, cloacas y todos los servicios en condiciones. Queremos que la gente venga y disfrute con comodidad”.
Balance de gestión 2025: obras, servicios y proyección local
El intendente realizó un repaso por los avances logrados durante el año y por las obras que se encuentran en ejecución.
Obras de infraestructura
Entre las acciones más importantes, Calpanchay destacó:
Extensión de la red de gas en 12 manzanas, mediante un convenio con el Gobierno provincial.
“Era una necesidad histórica de los vecinos”, indicó.
Trabajos permanentes en cañerías de agua, afectadas habitualmente por heladas, y mejoras edilicias, entre ellas cuatro nuevas aulas para la escuela local.
Una invitación abierta
Para finalizar, el intendente Calpanchay invitó a toda la región:
“Queremos que la gente venga, conozca nuestra fiesta y disfrute de una celebración con identidad, esfuerzo y tradición gaucha”.