Todo listo en José de San Martín para vivir otra edición de la Fiesta Nacional del Bagual

La localidad de José de San Martín, se prepara para recibir a cientos de visitantes en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Bagual, un evento que nació como una jineteada de fin de año y que hoy se consolida como una de las celebraciones camperas más importantes del calendario provincial y nacional.

El intendente Rubén Calpanchay, en diálogo con Red43, adelantó cómo avanzan los preparativos, repasó la historia del evento y analizó los avances de la gestión municipal durante 2025.

Una fiesta que crece sin interrupciones

La Fiesta del Bagual suma más de dos décadas de historia. Durante años se mantuvo como celebración regional, hasta que el crecimiento sostenido impulsó un cambio de categoría.

“Ingresamos a la administración en 2015. En 2016 la convertimos en fiesta provincial y hoy estamos por vivir la tercera edición como Fiesta Nacional”, explicó Calpanchay, subrayando que el crecimiento fue “genuino”, sin grandes inyecciones económicas externas. El intendente destacó que el desarrollo del evento se dio con trabajo local, participación comunitaria y un incremento constante del público.

La elección de la fecha –cercana al fin de año– también responde a una necesidad turística: “No tenemos lagos ni ríos grandes, y a fin de año la gente busca reunirse. La jineteada fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy”.

Actividades destacadas: tradición, destreza y música

El programa combina las destrezas criollas clásicas con espectáculos musicales y propuestas para toda la familia, extendiéndose durante dos jornadas completas.

Desfile Gaucho y el tradicional abrazo en la plaza, desde donde el público se trasladará al campo de jineteada en Loma.

Las destrezas programadas incluyen: Rueda de Clina y Tirada de rienda, con categorías para menores y mayores. Premios estimados: cerca de $1.200.000 para mayores, y el total recaudado por inscripción para menores.

CARRERA DE POTROS: Uno de los números más esperados es la Carrera de Potros, que reúne adrenalina y humor al soltar varios caballos mañeros en simultáneo.

“Es muy divertido; a veces estás al lado del palenque y no te pasa ninguno”, contó Calpanchay entre risas.

30 DE DICIEMBRE

10:30 CONCENTRACIÓN EN LA PORTADA

11:00 DESFILE GAUCHO

13:00 ACTO INAUGURAL EN EL CAMPO DE JINETEADAS

14:00 ALMUERZO CRIOLLO

15:00 TIRADA DE RIENDAS MENORES

16:00 TIRADA DE RIENDAS MAYORES

17:00 MONTA EN CRINAS Y CARRERA DE POTRO CRUDO

18:00 BAILANTA CAMPERA CON MARITO GUAJARDO Y SU CONJUNTO

20:00 CIERRE DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO

21:00 NOCHE FOLCLÓRICA CON ADRIÁN MAGGI

31 DE DICIEMBRE

12:00 INSCRIPCIÓN DE JINETES

14:00 INICIO DE JINETEADA GRUPA Y BASTOS CON ENCIMERA

18:00 BAILANTA CAMPERA

20:00 CIERRE DE ACTIVIDADES EN EL PREDIO

02:00 GRAN BAILE CON TAMA2 Y TERCERA DIMENSIÓN

1 DE ENERO

12:00 INSCRIPCIÓN DESAFÍO DE TROPILLAS – CAT. BASTOS

14:00 COMIENZO DEL DESAFÍO

19:00 FINAL DE AMBAS CATEGORÍAS

20:00 ENTREGA DE PREMIOS

21:00 GRAN BINGO BAGUALERO

22:00 CIERRE DEL FESTIVAL CON SHARON Y LOS CAMPEROS DE CHAMAMÉ



Servicios listos para recibir a los visitantes

Calpanchay sostuvo que la localidad y el predio de la fiesta están completamente preparados:

“Tenemos luz, agua, cloacas y todos los servicios en condiciones. Queremos que la gente venga y disfrute con comodidad”.

Balance de gestión 2025: obras, servicios y proyección local

El intendente realizó un repaso por los avances logrados durante el año y por las obras que se encuentran en ejecución.

Obras de infraestructura

Entre las acciones más importantes, Calpanchay destacó:

Extensión de la red de gas en 12 manzanas, mediante un convenio con el Gobierno provincial.

“Era una necesidad histórica de los vecinos”, indicó.

Trabajos permanentes en cañerías de agua, afectadas habitualmente por heladas, y mejoras edilicias, entre ellas cuatro nuevas aulas para la escuela local.

Una invitación abierta

Para finalizar, el intendente Calpanchay invitó a toda la región:

“Queremos que la gente venga, conozca nuestra fiesta y disfrute de una celebración con identidad, esfuerzo y tradición gaucha”.