Tecka: Obras y una renovada Fiesta del Calafate 2026

En una entrevista brindada a Red43, el intendente de Tecka, Jorge Saitune, hizo un repaso detallado de las obras ejecutadas durante el 2025, los desafíos que enfrenta la localidad y las expectativas para el próximo año. Además, confirmó avances en la organización de la Fiesta del Calafate y explicó la situación de las viviendas construidas por Cáritas.

Obras finalizadas y en ejecución

Saitune destacó que Tecka cierra el año con avances significativos en infraestructura urbana y habitacional. Entre los puntos centrales mencionó 10 viviendas nuevas con un 99% de avance, construidas con fondos municipales y con todos los servicios listos. Solo resta la conexión de gas por parte de Camuzzi para poder entregarlas.

Una cuadra y media de adoquines, además de trabajos complementarios, concretados mediante un convenio con Vialidad Provincial. Cordones cuneta en distintas arterias y 300 metros de ampliación de la red troncal de cloacas.

Importantes intervención en la Escuela Nº 17, donde se renovaron por completo los baños con financiamiento provincial. El municipio espera la aprobación de Educación para ejecutar dos obras más: adecuación integral del sistema de gas y renovación total del sistema eléctrico.

También está previsto intervenir en el albergue estudiantil, priorizando sanitarios y mejoras generales para el próximo receso.

Servicios básicos: energía y agua en un contexto complejo

Ante un verano que se anticipa seco y con impacto productivo, Saitune aseguró que el objetivo es garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Sobre la energía, explicó que si bien Tecka —junto a Gobernador Costa, José de San Martín, Río Pico y otras localidades— depende del interconectado regional, el sistema arrastra problemas de larga data vinculados al desgaste y falta de mantenimiento de los motores instalados tras el Gasoducto Patagónico.

Gracias a gestiones recientes, el municipio cuenta nuevamente con un grupo electrógeno de respaldo, que permite sostener el suministro en cortes prolongados. “No es la solución definitiva, pero es lo que tenemos hoy”, reconoció el intendente, quien afirmó que continúan en contacto con provincia para lograr un sistema más eficiente a futuro.

Fiesta del Calafate: una edición más grande y con mayor inversión

De cara al verano, Saitune confirmó que ya se trabaja intensamente en una nueva edición de la Fiesta del Calafate, prevista para el 7 y 8 de febrero, en coordinación con Lotería del Chubut y Cultura provincial.

El objetivo es elevar el nivel del evento y se evalúa un predio nuevo, más amplio.

Se prevé una inversión municipal mayor en sonido y estructura y Lotería aportará artistas y producción general.

“La idea es lograr una fiesta de mayor nivel que la del año pasado”, afirmó Saitune.

Viviendas de Cáritas: obras paralizadas y a la espera de definiciones nacionales

Consultado por las 20 viviendas impulsadas por Cáritas —visitadas meses atrás por el gobernador—, Saitune aclaró que el municipio solo aportó el terreno aportes y gestiones complementaria en conexión eléctrica, acceso a la red de cloacas, acompañamiento técnico.

Sin embargo, el avance está detenido. “Hoy por hoy, las viviendas dependen de una definición entre Cáritas y el Gobierno Nacional. La provincia y el municipio estamos a la espera y solo podemos hacer gestiones”, explicó.

El intendente remarcó que la paralización es “una pena”, especialmente porque el clima actual permitiría avanzar rápido y porque 20 familias esperan una mejora inmediata en su calidad de vida.