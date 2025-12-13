-1°
Esquel, Argentina
13 de Diciembre de 2025
Emi Duflós vuelve a Esquel junto a Good Fellas

En un recital íntimo en el Melipal, la banda de rockabilly vuelve a unirse a la cantante esquelense para despedir el año.
El sábado 20 de diciembre a las 21 horas,.la banda Good Fellas despide el año en el Centro Cultural Melipal

 

En formato íntimo, en el Salón Walter Cristiani, marcan el corolario de un fin de gira exitoso por las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde la banda compartió su sonido auténtico, su repertorio original y la esencia que los identifica dentro del Blues, el Rockabilly y el Rock Sureño.

 

En esta ocasión, Good Fellas contará con la participación especial de Emiliana Duflós, una de las voces jóvenes más prometedoras del Blues argentino. Emiliana brindará un set cargado de sentimiento, calidez y energía, acompañada por su washboard y su interpretación única.

 

También serán parte de la noche Alberto González en percusión y Alun Lloyd en guitarra, dos músicos de trayectoria que sumarán su experiencia y su groove en esta presentación especial de fin de año.

 

Good Fellas está integrado por:

 

Damián Duflós – guitarras, voz y armónica

 

Pablo Mermoud – guitarras y coros

 

Sebastián Romero – bajo

 

Diego Decara – batería (emotivo regreso a la banda)

 

Entradas:

 

Anticipadas: $10.000

 

En puerta: $12.000

 

Para adquirir la anticipada:
Realizá una transferencia al alias damianduflos.mp enviá el comprobante al 299 508 1526 e indicá tu nombre.

 

Una noche para compartir canciones originales, clásicos de siempre y la conexión musical que caracteriza a Good Fellas.
 

 

