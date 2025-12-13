Emi Duflós vuelve a Esquel junto a Good Fellas

El sábado 20 de diciembre a las 21 horas,.la banda Good Fellas despide el año en el Centro Cultural Melipal

En formato íntimo, en el Salón Walter Cristiani, marcan el corolario de un fin de gira exitoso por las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, donde la banda compartió su sonido auténtico, su repertorio original y la esencia que los identifica dentro del Blues, el Rockabilly y el Rock Sureño.

En esta ocasión, Good Fellas contará con la participación especial de Emiliana Duflós, una de las voces jóvenes más prometedoras del Blues argentino. Emiliana brindará un set cargado de sentimiento, calidez y energía, acompañada por su washboard y su interpretación única.

También serán parte de la noche Alberto González en percusión y Alun Lloyd en guitarra, dos músicos de trayectoria que sumarán su experiencia y su groove en esta presentación especial de fin de año.

Good Fellas está integrado por:

Damián Duflós – guitarras, voz y armónica

Pablo Mermoud – guitarras y coros

Sebastián Romero – bajo

Diego Decara – batería (emotivo regreso a la banda)

Entradas:

Anticipadas: $10.000

En puerta: $12.000

Para adquirir la anticipada:

Realizá una transferencia al alias damianduflos.mp enviá el comprobante al 299 508 1526 e indicá tu nombre.

Una noche para compartir canciones originales, clásicos de siempre y la conexión musical que caracteriza a Good Fellas.



SL