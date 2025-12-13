-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos #Esquel
13 de Diciembre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

El instituto de Arte Nativo Ayehuen cierra su ciclo 2025

Este domingo 14 de diciembre en el Centro Cultural Melipal con un costo de la entrada de $ 10000.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El instituto de Arte Nativo Ayehuen cierra su ciclo anual 2025, este domingo 14 de Diciembre en el Centro Cultural Melipal con un costo de la entrada de $ 10000

 

La propuesta se trata de incluir a alumnos del profesorado y de los talleres de Extensión Comunitaria en una muestra de interpretación de Danzas del repertorio tradicional como así también de estilizaciónes.

 

A partir de las 19:00 hs se realizará el acto formal institucional con entrega de Certificados y presentes y cambio de abanderados y luego a lass 20:30 la propuesta artística.

 

En esta oportunidad egresan como profesoras Superiores de Danzas Nativas Argentinas: Fátima Abigail Fermín y Bianca Luz Pantoja.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Junta Vecinal del Barrio Malvinas: Lista Naranja
2
 Incendio en el Parque Nacional Lago Puelo: continúan los intensos trabajos
3
 Suspendido el Paseo Navideño de Esquel por alerta meteorológica
4
 "Malvinas con fuerza de mujer": Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas
5
 Destrozos, botellazos y denuncia de estafa: el escandaloso paso de Lionel Messi por la India
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
4
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
5
 Mendoza: aprueban la explotación de cobre entre otros proyectos mineros
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -