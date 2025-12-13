El instituto de Arte Nativo Ayehuen cierra su ciclo 2025

El instituto de Arte Nativo Ayehuen cierra su ciclo anual 2025, este domingo 14 de Diciembre en el Centro Cultural Melipal con un costo de la entrada de $ 10000

La propuesta se trata de incluir a alumnos del profesorado y de los talleres de Extensión Comunitaria en una muestra de interpretación de Danzas del repertorio tradicional como así también de estilizaciónes.

A partir de las 19:00 hs se realizará el acto formal institucional con entrega de Certificados y presentes y cambio de abanderados y luego a lass 20:30 la propuesta artística.

En esta oportunidad egresan como profesoras Superiores de Danzas Nativas Argentinas: Fátima Abigail Fermín y Bianca Luz Pantoja.

