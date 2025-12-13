12°
Comarca Andina, Argentina
Sabado 13 de Diciembre de 2025
13 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Lograron contener algunos sectores del incendio en El Turbio

En un intenso operativo, este viernes por la tarde se lograron contener algunos sectores del incendio forestal detectado en la zona cordillerana de El Turbio.
Por Redacción Red43

A paso firme avanzan los trabajos para sofocar el fuego originado en la “Loma de la Chancha”, cerca de Río Turbio, y que en estos días diez afectó vegetación variada, principalmente arbustos, matorrales, pastizales y bosque nativo. 

 

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, precisó en el último informe técnico emitido en la tarde noche del viernes que el siniestro ígneo sigue activo pero se contuvo en la cabeza de un sector y en el flanco izquierdo. 

 

Este viernes las tareas de liquidación se concentraron principalmente en el flanco izquierdo y en la cabeza, detalló el organismo provincial. Cabe mencionar, asimismo, que no fue posible acceder a la parte activa del flanco derecho debido a las condiciones meteorológicas.

 

De acuerdo a lo planificado en el comando, hoy sábado se destinará personal de línea para intervenir en la cola con herramientas manuales y equipos de agua. A su vez, se recorrerá el flanco izquierdo en la cabeza para la detección y extinción de puntos calientes.

 

En terreno, se despliegan combatientes de las bases de las Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, El Maitén y Epuyén, como así también de la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el ICE de Parque Nacional Lago Puelo.

 

Asiste personal de apoyo de la Secretaría de Bosques, Subsecretaría de Protección Ciudadana, Hospital Rural, Secretaría de Salud, Gendarmería Nacional Argentina, Ministerio de Educación, Prefectura, Regional Patagonia de AFE, entre otros actores.

 

