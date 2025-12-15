12°
Lunes 15 de Diciembre de 2025
15 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Perdida total en el incendio de una cabaña en Trevelin

El día domingo por la tarde ocurrió un incendio en Trevelin del cual tomaron intervención bomberos y agentes policiales para determinar las causas. Los detalles.
Por Redacción Red43

La comisario de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, detalló el aporte policial en un incendio ocurrido en Trevelin que resultó en enormes pérdidas materiales.

 


“El día domingo, aproximadamente a las 7 y media de la tarde, se tuvo que tomar intervención en un incendio de vivienda allí en la localidad de Trevelin”, explicó Pauli. 

 

Si bien son cuestiones que toman intervención directa al personal de bomberos, “el personal policial tiene que colaborar con la seguridad en la escena y determinar cuáles pudieron haber sido las causales que originan este siniestro. Es una vivienda tipo cabaña de madera en su totalidad, que está ubicada en la calle Primera Junta”.

 

El dueño notificó humo: ”Y cuando llegan los bomberos ya había tomado fuego la vivienda y como es de madera, es un combustible bastante importante”. Se maneja la hipótesis de que fue el sistema de calefacción: “Fue la pérdida total de la vivienda y todas las pertenencias en el interior”.

 

El propietario es una persona mayor de edad “que tenía padecimientos de presión arterial, así que se convocó personal médico de salud para hacer la atención ante la situación de nerviosismo y alteración de haber perdido todos sus bienes”.

 

SL
 

 

