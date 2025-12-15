Denunciarán ante la IGJ irregularidades en la asamblea de la Comisión Directiva de Bomberos

Denunciarán ante la IGJ irregularidades de la Comisión Directiva de Bomberos de El Maitén en la Asamblea llevada adelante el sábado 13 de Diciembre.

Cristian Damian Agüero, Apoderado e integrante de la lista "Bomberos para Todos" junto a un grupo de vecinos participó de la Asamblea llevada adelante en la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Maitén en la que de “manera irregular” según expresó, se aprobaron balances y se eligieron nuevas autoridades.

“La asamblea debe declararse nula por la IGJ, el lunes estaremos haciendo la presentación al igual que ya lo hicimos en la misma asamblea” expresó Agüero, quien además dijo que al haber abandonado la asamblea más del 50 % de los presentes (incluidos los integrantes de la lista "Bomberos para Todos") y se debió suspender.

Sin embargo, la reunión siguió: "sin exponer la memoria y balance del período 2024-2025 ya cerrado el 31 de Octubre del corriente (solo está la mitad de la rendición) sin escuchar las preguntas de los socios y sometiendo a votación la continuidad de la HCD, que además estaba incompleta que solo contaba con 4 integrantes de los 11 necesarios que requería para estar conpleta, que apenas obtuvo 5 votos positivos contra 9 nulos y dos en blanco, Sin el Cuorum correspondiente".

Agüero explicó: "Nuestra lista se conformó por vecinos que tienen un compromiso con la comunidad y que han recibido el pedido de asociados activos para que armemos una lista y poder frenar el deterioro que viene sufriendo la institución de tanto valor para la comunidad".

Concluyó explicando que existen registros en IGJ de denuncias en años y periodos anteriores: "No se dispuso el padrón de asociados y la oficialización de listas se dejó para el mismo día de la Asamblea no permitiendo la corrección de errores menores y coartando la participación".

SL