Misterio en Sarmiento: policía desaparecida tras quedar varada

Una oficial de policía, identificada como María José San Martín, de 25 años, se encuentra desaparecida desde hace tres días en la zona norte del lago Colhué Huapi, en Sarmiento, Chubut, lo que ha provocado un intenso operativo de búsqueda.

La desaparición ocurrió el viernes 12 de diciembre. San Martín circulaba en un vehículo junto a una compañera cuando quedaron atascadas en la arena del camino. Tras no poder liberar el auto, ambas decidieron separarse para buscar señal de celular y solicitar ayuda.

Solo una de ellas regresó. La compañera de María José volvió, pero se desconoce el paradero de la oficial San Martín desde ese momento.

La oficial desaparecida tiene aproximadamente 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y castaño. Al momento de ser vista por última vez, vestía pantalón de buzo negro, zapatillas deportivas celestes y una campera negra con la inscripción "DPI CHUBUT" en color amarillo. Tras la ausencia de la colega, un policía confirmó que la oficial no estaba en el lugar e informó a la División Policial de Investigaciones.

Desde el domingo, se desplegó un vasto operativo que incluye personal de Rawson y la División Canes, trabajando en un terreno difícil. Su desaparición ha generado gran preocupación en su familia y allegados.

Cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación debe comunicarse de inmediato al teléfono 2974-082600 del área de Búsqueda de Personas, dirigirse a la comisaría más cercana o llamar al número de emergencias 101.

E.B.W.