Lunes 15 de Diciembre de 2025
15 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Violento asalto con arma de fuego: Delincuentes robaron un fusil y varios bienes en un campo

El peón rural de la Estancia “Cerro Tacho” fue golpeado y atado por tres sujetos que se movilizaban en una Ford Ranger Raptor. La policía recuperó todos los elementos, incluido el fusil calibre 308, y aprehendió a los responsables.
Por Redacción Red43

Un violento robo agravado sufrió un peón rural en la Estancia “Cerro Tacho”, en la zona de Río Chico, a unos 110 kilómetros al este de Diadema Argentina, el sábado por la noche. La víctima, identificada como J. G. C. (41), fue sorprendida por al menos tres sujetos que llegaron en una camioneta y lo redujeron dentro de la vivienda del campo.

 

Según el parte policial, alrededor de las 20:30 la víctima se encontraba en el interior de la casa cuando observó una camioneta Ford Ranger Raptor blanca ingresar al predio tras forzar el candado de la tranquera. Los ocupantes bajaron, irrumpieron en la vivienda, lo amenazaron con un arma de fuego, lo golpearon y lo ataron, para luego recorrer el lugar y cargar diversos elementos.

 

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes se alzaron con un generador, dos televisores, una amoladora, una consola PlayStation III, un fusil calibre 308 marca Rossi perteneciente al dueño de la estancia y una moto Corven 250 sin dominio, entre otros bienes. Tras retirarse los delincuentes, el peón logró dar aviso a su patrón, A. V. G. (25), quien a su vez pidió ayuda a su hermano, L. F. G. (23).

 

Los hermanos G. supusieron que los autores abandonarían la zona por la Ruta Provincial 39, acceso al barrio Diadema Argentina, y montaron una vigilancia informal. Cerca de las 23:50, uno de ellos vio pasar la camioneta blanca con tres ocupantes y cargada con elementos que reconoció como propiedad de su familia, por lo que comenzó a seguir el vehículo en dirección a barrio Ciudadela, mientras se comunicaba con el 101. Perdió el rodado de vista en inmediaciones del depósito de la cadena de supermercados “La Anónima”.

 

Con la alerta emitida por el Centro de Monitoreo, personal de la Comisaría Distrito Prospero Palazzo logró ubicar la Ford Ranger a pocas cuadras y procedió a su detención en la intersección de calle C. Cordianzo y C. Fragata Fernández, en barrio Gas del Estado.

 

En el procedimiento se aprehendió a tres hombres: F. D. V. (23), N. R. U. (48) y J. L. O. (36), quienes fueron alojados en las seccionales 4ª y 2ª.

 

En la caja y el interior del vehículo se hallaron los elementos denunciados, incluido el fusil calibre 308, por lo que se dispuso el secuestro de la camioneta y de todos los bienes.

 

El Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato y ordenó la requisa formal del rodado, además de las medidas de rigor en el lugar del hallazgo.

T.B

 

