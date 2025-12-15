13°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 15 de Diciembre de 2025
15 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Choque en Ruta 40 Norte: Dos personas hospitalizadas tras un accidente frente a la estación YPF

Ocurrió este domingo por la mañana sobre la Ruta 40 Norte, frente a la estación de servicio YPF Piñeyro. Dos vehículos chocaron y dos personas, una de ellas aparentemente menor de edad, debieron ser trasladadas al hospital.
Por Redacción Red43

El accidente de tránsito ocurrió en la mañana del domingo, en El Bolsón. Se produjo sobre la Ruta Nacional 40 Norte, frente a la estación de servicio YPF Piñeyro, y dejó como saldo dos personas trasladadas al hospital, una de ellas aparentemente menor de edad.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el hecho ocurrió minutos antes de las 8 am. Al arribar al lugar, el personal constató la participación de dos vehículos en el accidente.

 

Dos vehículos involucrados y personas asistidas

 

Uno de los rodados era un Volkswagen, en el que se trasladaban dos personas. De acuerdo con la información oficial, una de ellas sería menor de edad. Ambas fueron asistidas en el lugar y posteriormente derivadas al hospital para su evaluación médica.

 

 

El segundo vehículo involucrado fue un Chevrolet, conducido por una sola persona, quien no presentó lesiones y no requirió traslado sanitario.

 

 

Para determinar cómo se produjo la colisión intervino personal de Criminalística, además de Policía, Bomberos Voluntarios y el Hospital de El Bolsón.

 

 

 

O.P.

 

