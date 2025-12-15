16°
Invitan a taller gratuito de recetas navideñas saludables y accesibles

El encuentro propondrá recetas navideñas saludables, económicas y fáciles de preparar. Actividad abierta y gratuita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo y el Hospital Rural invitan a participar del último encuentro del año del ciclo “Salud y economía en tu cocina”, una propuesta que combina nutrición, hábitos saludables y cuidado del bolsillo, pensada para acompañar a las familias en las celebraciones de fin de año.

 

El encuentro se realizará el martes 16 de diciembre, a las 13 horas, en la Casa de los Abuelos, y tendrá una edición especial con eje en la cocina navideña, enfocada en alternativas más equilibradas y fáciles de incorporar en la mesa familiar.

 

Recetas festivas, económicas y nutritivas

 

Durante la jornada se compartirán recetas navideñas saludables, elaboradas con alimentos reales, de estación y accesibles, demostrando que es posible celebrar sin descuidar la alimentación ni realizar grandes gastos.

 

 

El objetivo del taller es brindar herramientas prácticas para que las familias puedan preparar platos ricos y festivos, priorizando ingredientes simples, nutritivos y económicos, adaptados a la realidad de los hogares de la zona.

 

Trabajo conjunto

 

La actividad estará coordinada por la Licenciada Yanina Tejo, nutricionista integrativa, y la Licenciada Gabriela El Khazen, nutricionista del Hospital Rural de Lago Puelo. La propuesta forma parte del trabajo articulado entre el municipio y el sistema de salud para promover hábitos alimentarios saludables, accesibles y sostenibles en el tiempo.

 

El taller es abierto y gratuito, y está destinado a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

 

 

 

O.P.

 

