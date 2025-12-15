12°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 15 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutIgnacio Torres
15 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres visitó la Fundación Crecer en Comodoro Rivadavia comprometida con la inclusión de personas con discapacidad

El gobernador se reunió con las autoridades de la Fundación Crecer, con casi 40 años de historia en la ciudad petrolera.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador se reunió con las autoridades de la Fundación Crecer, con casi 40 años de historia en la ciudad petrolera. "Estamos comprometidos a seguir apoyando instituciones como esta", remarcó el mandatario. 

 

El gobernador del Chubut Ignacio "Nacho" Torres visitó la Fundación Crecer de Comodoro Rivadavia, una institución de casi 40 años de presencia en la ciudad petrolera que tiene como propósito incluir a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, así como también a quienes tengan necesidades educativas especiales. 

 

Torres se reunió con las autoridades de la entidad y destacó que desde el inicio de su gestión "estamos comprometidos a seguir apoyando instituciones como esta", resaltando en ese marco el respaldo que le brinda la Fundación Banco del Chubut para su funcionamiento. 

 

Acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna; el mandatario se interiorizó del funcionamiento de la entidad y las problemáticas que a diario enfrentan al brindar atención médica, acompañamiento social, así como programas terapéuticos y espacios de capacitación. 

 

Durante el encuentro el gobernador destacó "la valiosa tarea que desde la fundación realizan a diario" e instó "a seguir trabajando todos juntos para desarmar las barreras que aún deben enfrentar las personas con discapacidad en pos de construir definitivamente una sociedad mejor".

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detectan peligrosa bacteria en un queso cremoso de una marca líder del mercado
2
 Violento asalto con arma de fuego: Delincuentes robaron un fusil y varios bienes en un campo
3
 Guanacos entre lengas y ñires se acercaron a los visitantes
4
 Detenido por lesiones con arma blanca en Cerro Centinela
5
 Incendio en Los Alerces: El fuego sigue activo y complica el combate por el viento
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
5
 Valió la pena estar vivo: el adiós a Héctor Alterio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -