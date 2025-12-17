16°
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
17 de Diciembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Alguien fumó en la pieza de un geriátrico y provocó un incendio fatal: murieron 4 abuelas

Horror y conmoción cuando las llamas comenzaron a consumir el edificio. Dos de las fallecidas tenían 95 años y las otras 80 y 79. Desesperación de familiares para retirar a los que pudieron huir del fuego.
Hay gran conmoción en Mar del Plata por el incendio ocurrido en un geriátrico, que provocó la muerte de cuatro mujeres y dejó varios heridos. El siniestro se originó en el primer piso y avanzó con rapidez por el establecimiento, generando momentos de desesperación entre residentes y personal.

 

Desatada la tragedia, unos 15 policías que fueron a socorrer a las víctimas debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, con síntomas de intoxicación por el humo. Uno de los efectivos quedó internado, pero está fuera de peligro.

 

De acuerdo a información de la prensa local, el fuego se inició en la habitación 12 del primer piso y rápidamente se extendió por el resto del establecimiento. El geriátrico ubicado en Jujuy 1157 cuenta con dos pisos y 27 habitaciones.

 

Al lugar arribó personal del SAME y varias dotaciones de Bomberos para socorrer a las víctimas. Cuando apagaron las llamas, encontraron a tres mujeres muertas: dos de 95 años y una de 80. Otra de 79, murió en el Hospital Interzonal General de Agudos, luego de ser trasladada.

 

Por la complejidad de la tragedia, trabajaron de manera coordinada distintas fuerzas de emergencia. Se sumaron a los mencionados anteriormente, personal de la Cruz Roja, Defensa Civil, Inspección General, la Secretaría de Seguridad y el área de Desarrollo Social.

 

Al momento del devastador accidente, residían 38 adultos mayores en el geriátrico. Familiares de algunos residentes afectados fueron a retirarlos de urgencia, mientras que los demás fueron derivados a tres geriátricos tras el operativo.

 

Rodrigo Gonçalvez, el secretario de Seguridad del municipio de Mar del Plata dialogó con la prensa y confirmó: “Tratándose de adultos mayores, somos cautos y seguimos de cerca su evolución”.

 

Las versiones preliminares suponen que el incendio se podría haberse provocado porque alguien fumó en el interior de la residencia. “Fue una respuesta eficaz en una situación extrema”, concluyó. El personal de científica está trabajando en el lugar para determinar las causas del incendio.

 

 

