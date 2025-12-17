¿Los leíste?: Dos libros argentinos entre los mejores de 2025 según The New Yorker

La revista estadounidense The New Yorker publicó su listado definitivo de los “Mejores Libros de 2025”, una selección que reúne las obras más influyentes del año en ficción, no ficción y poesía. Entre los títulos elegidos, se encuentran dos obras argentinas, un reconocimiento que vuelve a poner a la producción cultural del país en el centro de la escena literaria internacional.

“Cada semana, nuestros editores y críticos recomiendan los libros más cautivadores, notables, brillantes y estimulantes. Al llegar el final de 2025, seleccionamos una docena imprescindible de no ficción y otra de ficción y poesía”, señalaron los críticos de The New Yorker en la introducción del ranking.

Listado con impacto global

La selección de The New Yorker distingue libros que dejaron huella por su originalidad, su alcance internacional y su capacidad para promover el debate cultural. Además, la revista subrayó la diversidad de géneros representados y el carácter global de los autores incluidos.

El ranking de 2025 está encabezado por A Marriage at Sea, de Sophie Elmhirst, y también incluye títulos como Audition, de Katie Kitamura; el ensayo A Truce That Is Not Peace, de Miriam Toews; y la antología poética Bread of Angels, de Patti Smith.

En ese contexto, la presencia argentina confirma el interés sostenido de los editores internacionales por la literatura del país, tanto contemporánea como histórica.

Los libros argentinos elegidos por The New Yorker

La revista incluyó en su lista dos títulos argentinos muy distintos entre sí, pero unidos por su potencia cultural: El buen mal, de Samanta Schweblin, y Mafalda, la historieta creada por Quino, en su reciente traducción al inglés.

El buen mal, de Samanta Schweblin

El buen mal es el quinto libro de la escritora argentina Samanta Schweblin y fue destacado como una muestra de su consolidado talento narrativo. Según la crítica de The New Yorker, la obra “explora momentos de peligro, instantes en los que se avecina lo peor y en los que los personajes (que llevan vidas aparentemente normales) deben decidir si aceptan lo que ocurre o intentan evitarlo”.

La revista remarcó especialmente uno de los relatos, Una visita del jefe, publicado originalmente en sus páginas, y definió a Schweblin como una “maestra de lo inquietante”, capaz de sostener una tensión constante en una zona ambigua entre el bien y el mal.

Mafalda, de Quino, en inglés

La otra obra argentina reconocido es Mafalda, en su nueva versión traducida al inglés por Frank Wynne. Esta adaptación permitió que la histórica tira cómica creada por Quino llegue por primera vez de manera sistemática al público estadounidense.

“Mafalda se convirtió en un referente cultural para los latinoamericanos, con decenas de millones de ejemplares vendidos solo en español”, señalaron los críticos de The New Yorker. Traducida a más de 25 idiomas, la historieta abordó temas como la guerra nuclear, la ineficiencia gubernamental, la inflación, las huelgas laborales y los golpes militares, siempre desde la mirada aguda de una niña de seis años.

En junio de 2025 se publicó el primer volumen de una serie de cinco que reproducirán la obra completa en inglés, marcando un salto en la difusión internacional del trabajo de Quino.

Reconocimiento a la literatura argentina

La inclusión de El buen mal y Mafalda en el ranking de The New Yorker reafirma el peso cultural y la vigencia de la literatura argentina en el mundo. Mientras Schweblin representa la potencia de la narrativa contemporánea, Mafalda confirma su estatus como patrimonio cultural argentino con proyección global, incluso a casi seis décadas de su creación.

O.P.