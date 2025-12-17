18°
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
17 de Diciembre de 2025
espectaculos
Por Redacción Red43

Metal, animé y espíritu navideño en el show vía stream de Saint Saiyans

La banda local termina el año anticipando sorpresas para el 2026, nuevos videoclips y toda su puesta escénica para celebrar en familia desde tu hogar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Nahuel Criado es el baterista de Saint Saiyans y en Red43 contó los preparativos para el stream especial navideño de la banda que fusiona comics, metal, humor y performance visual para toda la familia: “Cumplimos un año haciendo streamings una vez al mes”.

 


Este sábado 20 de diciembre a las 21 horas en su canal de Youtube proponen el encuentro y musicalización con canciones de series y también navideñas: “Le agregamos guiños dentro de las canciones a villancicos, como hicimos el de Halloween en octubre con una cuota de terror, referencias a películas”.

 


Saint Saiyans tiene una carrera amplia con videoclips, colaboraciones del mundillo del comic a nivel latinoamericano, con el que se mantienen conectados en espacios como el stream pero también en sus giras: “Este año fue la segunda vez que nos presentamos en el OtakuCon de Bariloche estuvimos tocando los dos días seguidos junto a Parraleños y concursos de cosplay, una fiesta increíble que ojalá se pueda empezar a hacer algo similar acá porque la verdad que es una situación muy linda”.

 


Las versiones de la banda local son tan propias, que alcanzaron a colaborar con incluso los intérpretes originales: “Hicimos una colaboración con César Franco que es el cantante oficial de los temas de Digimon desde Latinoamérica”, explicó Nahuel.

 


Navidad es otra oportunidad para mostrar su propuesta jugando con los elementos visuales: “Vamos a disfrazar todo el estudio eso es lo que tiene de maleable el estudio que lo podemos vestir de lo que queramos usualmente hacemos siempre alguna temática, Halloween, Navidad, todo eso tiene mucho que ver con una estética más fuerte entonces hay que aprovechar para reunirnos con eso lo que es el heavy, el anime y la temática navideña”.

 


La banda está integrada por Nacha Villarroel en voz yo en batería y voz, “El Alerce” Gómez en guitarra y voz, y Tulio Saadi en bajo y voz: “Además del equipo que se encarga de un montón de otras cosas más que es Pedro Lanusse nuestro sonidista, Charly Migliori que nos ayuda con todo lo que es redes muchas cosas de logística interna dentro de la banda también, y Martín Suzzi que está desde Holanda también haciendo de moderador en los streams, obviamente todas nuestras familias de extras son parte siempre del equipo”.

 


La familia de Saint Saiyans prepara nuevos videoclips, canciones en Spotify y sorpresas que habrá que conectarse al streamings para descubrir.

 


SL 
 

 

