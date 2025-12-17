16°
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Clima en Esquel: 19°C de máxima con nubes y ráfagas de viento fuertes

La jornada comenzará con cielo cubierto y 11°C, pero la inestabilidad aumentará al mediodía con ráfagas de hasta 62 km/h y probabilidad de lluvia. La temperatura máxima se mantendrá en la tarde.
La ciudad de Esquel se prepara para una jornada de miércoles 17 de diciembre con vientos muy intensos y temperaturas máximas cercanas a los 20°C. El cielo estará mayormente cubierto durante la mañana, pero pasará a tener nubes y claros en la tarde. La máxima prevista es de 19°C, alcanzándose tanto a las 14:00 como a las 17:00 horas.

 

Evolución del clima y vientos fuertes

 

La madrugada y las primeras horas de la mañana presentarán un cielo cubierto, con temperaturas frescas que oscilarán entre 11°C y 12°C. A las 02:00, la temperatura será de 11°C con sensación térmica de 11°C, y vientos del Noroeste con ráfagas de 11 a 41 km/h. A las 08:00, el viento cambiará a Oeste, con ráfagas de 15 a 49 km/h, manteniendo la sensación térmica en 12°C. La probabilidad de precipitación (FPS) se mantendrá en nivel Bajo (0) durante toda la mañana.

 

El clima se volverá más inestable y ventoso a partir de las 11:00, cuando la temperatura suba a 15°C. En este horario, el viento del Oeste ya presentará ráfagas de 22 a 62 km/h, y la probabilidad de precipitación aumentará a nivel Medio (4).

 

El pico de temperatura de 19°C se registrará durante la tarde, entre las 14:00 y las 17:00, con cielos de nubes y claros. A las 17:00 horas, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas del Oeste de 24 a 76 km/h. A las 14:00, las ráfagas serán de 26 a 74 km/h. Además, la probabilidad de precipitación será ¡Muy Alto! (10) a las 14:00 y Medio (5) a las 17:00.

 

El cierre de la jornada verá un descenso de la temperatura. A las 20:00, se registrarán 15°C, con ráfagas de 18 a 61 km/h. Hacia las 23:00, la temperatura bajará a 10°C, y el viento del Oeste disminuirá, con ráfagas de 10 a 42 km/h. La probabilidad de precipitación se mantendrá en nivel Bajo (0) en la noche.

