100 años de identidad rural



La Sociedad Rural de Esquel (SRE) celebró el 9 de marzo de 2025 su primer siglo de vida, consolidándose como una de las instituciones más antiguas e influyentes de la región cordillerana de Chubut. Esta entidad no solo refleja el crecimiento institucional, sino también la vida y los desafíos estructurales de la Patagonia, como la lucha contra la sequía y la búsqueda de sostenibilidad productiva.



Orígenes e impulso fundacional

La Sociedad Rural de Esquel fue constituida en marzo de 1925 en el Territorio Nacional del Chubut, específicamente en el Departamento 16 de Octubre. La iniciativa y presidencia digna de su constitución recayeron en el Señor Gobernador del Territorio, Don Manuel Costa.



El propósito original de la SRE fue claro y ambicioso: fomentar por todos los medios posibles la Ganadería, la Agricultura y la Industria Nacional. Además, se buscó fomentar el espíritu de unión y mutualidad entre los productores, excluyendo terminantemente de sus actos las cuestiones políticas, religiosas, de nacionalidad o raza. Un mes después de su creación, se celebró la primera Asamblea Ordinaria, donde se destacó que la Sociedad Rural de Esquel se convertiría en un exponente de las riquezas agropecuarias de la región, y en el futuro, sería un defensor de sus intereses, un vocero de sus riquezas y un abogado de sus derechos.



Los primeros desafíos y la gran exposición

Tras aprobarse los Estatutos, a menos de dos meses de su fundación, ya se planteó la necesidad urgente de contar con un terreno propio para la instalación de un local de exposiciones. En enero de 1926, la Oficina de Tierras de Trelew otorgó a la Sociedad la posesión provisoria de la Quinta Nº 15, ubicada en la “prolongación de la Avenida Alvear”.

Con premura, se iniciaron las construcciones necesarias para albergar la Primera Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial, que se celebró el 25 de marzo de 1926. En aquella primera exposición, participaron establecimientos notables como la Estancia Leleque y la Compañía de Tierras Tecka, otorgándose medallas de oro y plata, además de diplomas.

Desde esa fecha, la Expo Agrícola, Ganadera e Industrial se ha desarrollado de manera ininterrumpida, superando enormes contratiempos en épocas difíciles y contextos desfavorables.

El terreno de la Quinta 15 pronto resultó insuficiente, llevando a la compra de la mitad sudeste de la Chacra 63 en 1937. Sin embargo, la necesidad de un espacio aún mayor creció cuando la SRE fue autorizada en 1939 para operar un circo de carreras (hipódromo) en Esquel, obligando a un cambio total en las proyecciones. Esto condujo a la adquisición de una fracción de 32 hectáreas de propiedad del Sr. Juan Freeman, “a la salida del pueblo, en dirección y sobre el camino a Trevelin”.

La odisea por las exposiciones

Uno de los grandes hitos en la historia de la SRE fue la construcción de su Galpón de Exposiciones. Aunque la intención existió durante muchos años, el proyecto se demoró.

A finales de 1949, con la realización de los planos, la creación de un Fondo Pro edificio y la esperanza de inaugurarlo el año siguiente, se expresaba la necesidad de la más amplia colaboración de los socios, tanto económica como moral, debido al elevado gasto. La obra comenzó a principios de 1951, pero se paralizó rápidamente por problemas técnicos y la falta de capacidad económico-financiera.

Para reactivar la construcción, la Comisión Directiva aprobó dos medidas cruciales: la solicitud de préstamos a los asociados y la venta de terrenos de la Quinta 15. Gracias a la excelente colaboración de los establecimientos visitados, que prometieron amplia ayuda, los trabajos se reanudaron. Finalmente, tras modificar la estructura a columnas de hormigón armado, se firmó contrato con el constructor H. Pasquini en 1952.



La 28ª Exposición Ganadera, realizada del 4 al 9 de febrero de 1953, tuvo la satisfacción de inaugurar el nuevo Galpón de Exposiciones. Este local, fue recibido con grandes elogios de visitantes y autoridades, siendo considerado por sus características y dimensiones.



Cien años de compromiso

En su centenario, la Sociedad Rural de Esquel, bajo la presidencia actual de Oscar De Knollseisen (en 2025), ha reforzado su papel esencial.

Los festejos por el centenario comenzaron con la 99ª edición de la Expo Ovina en enero de 2025. Las celebraciones culminaron con la 48ª edición de la Expo Bovina en octubre de 2025. A lo largo de un siglo, la entidad ha evolucionado desde sus orígenes pioneros hasta contar con instalaciones modernas que permiten la realización de remates y actividades durante todo el año.

La historia de la SRE es un testimonio de la perseverancia de la comunidad de Esquel. La Sociedad Rural de Esquel ha servido durante 100 años como guía y defensora del sector productivo frente a los desafíos inherentes a la vida en la Patagonia.

