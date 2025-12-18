Alivio: El incendio en El Turbio fue controlado en un 90%

El incendio forestal detectado el lunes 1 de diciembre en la zona de Loma de la Chancha – El Turbio fue declarado controlado en un 90%, según informó este jueves el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). El parte oficial, emitido a las 10 de la mañana, confirma que no se registra actividad de fuego en los sectores más críticos del área afectada.

Situación actual del incendio

De acuerdo al informe técnico, no se detecta actividad de fuego en la cola, el flanco izquierdo, la cabeza del incendio ni en la mayor parte del flanco derecho. Esta condición permitió declarar el control del incendio en un 90%.

La superficie total afectada aún se encuentra en evaluación, mientras que se confirmó que la vegetación dañada corresponde a matorral y bosque nativo.

Trabajos que continúan en el terreno

A pesar del importante avance, el operativo sigue activo. Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y del ICE del Parque Nacional Lago Puelo realizan recorridos permanentes para la detección y liquidación de puntos calientes, una etapa fundamental para evitar rebrotes.

Además, se mantiene instalado el puesto de comunicaciones en terreno, lo que permite garantizar la coordinación entre las distintas áreas involucradas en el operativo.

Amplio despliegue y trabajo coordinado

El control del incendio fue posible gracias a un trabajo entre múltiples organismos. Participan como personal de apoyo: Subcentral Golondrinas, Área de Comunicaciones de la Central de Coordinación y Despacho Trevelin, Base de Servicio Golondrinas, Áreas de Recursos y Servicios, Logística y Asistencia Técnica del SPMF, Área SIG y Autorizaciones de la Secretaría de Bosques.

También colaboran el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF – AFE), la Regional Patagonia del SNMF, Subprotección Ciudadana, ICE del Parque Nacional Lago Puelo y Prefectura Naval Argentina.

O.P.