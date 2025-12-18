26°
RED43 comarca-andina Ciclo de Cantautores de la ComarcaEl Bolsón
18 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Nuevo encuentro del Ciclo de Cantautores de la Comarca con tres shows en vivo

La nueva edición del ciclo reúne a tres cantautores en un show en vivo que será grabado y filmado para apoyar la producción musical independiente de la Comarca.
Escuchar esta nota

La productora Nolapodescrew presenta una nueva edición de su Ciclo de Cantautores de la Comarca, en una fecha que no solo propone un show de música en vivo, sino que marca el cierre de un año de crecimiento sostenido para un proyecto cultural con identidad territorial.

 

Como en cada edición, el escenario reunirá a tres cantautores de la Comarca, que ofrecerán un concierto que quedará registrado de manera profesional en audio y video. En esta oportunidad, se presentarán Nicolás Sabaz, Estrella Negra y Fede Cusolito, tres artistas con recorridos y estilos propios.

 

El encuentro será este sábado 20 de diciembre, a las 21 horas, en el Auditorio de la Casa del Bicentenario de El Bolsón.

 

Música que se escucha, se registra y se defiende

 

Uno de los ejes centrales del ciclo es que cada presentación trasciende el momento del vivo. El show será grabado y filmado en vivo, y ese material permitirá a los músicos contar con herramientas reales para la difusión de su obra y la generación de derechos de autor.

 

Desde la organización explicaron que al menos una canción de cada artista será registrada en SADAIC, asegurando regalías y fortaleciendo la autoría local, una dimensión muchas veces postergada en la escena independiente.

 

 

Producción cultural con trabajo local

 

Todo lo recaudado durante el evento será destinado íntegramente a la producción del audiovisual, que estará en manos de realizadores residentes y formados en El Bolsón, reafirmando un modelo cultural basado en la producción y el trabajo local.

 

El ciclo cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de El Bolsón y de comercios de la localidad.

 

La entrada será bajo la modalidad de gorra consciente, con un valor sugerido de $10.000, no excluyente ni limitante.

 

 

 

O.P.

 

