Nueva conducción en Bomberos de El Bolsón: ¿Quiénes integran la Comisión Directiva?

En un contexto institucional atravesado por debates internos y cuestionamientos públicos, la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón realizó el miércoles 17 de diciembre su Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, instancia en la que se eligieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva.

Según informó oficialmente la institución, la asamblea se desarrolló conforme al Orden del Día establecido en la convocatoria y en el Acta de Comisión Directiva, cumpliendo con las instancias formales previstas en los puntos del 1 al 6, antes de avanzar con la renovación de cargos.

Nueva Comisión Directiva

Tras la votación, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Juan Carlos Martínez

Vicepresidente: Gustavo Passeggui

Secretaria: Vanesa Ulariaga

Prosecretaria: Soledad Isac Amjuli

Tesorero: Alejandro Carlos Weild

Protesorero: César Salinas

Vocales Titulares:

Mario Osvaldo Sheffield

Norma Ester Ramos

Orión Martínez

Vocales Suplentes:

Rodrigo Sotomayor

Hugo Dante Caniza

Bárbara Prieto

Comisión Revisora de Cuentas:

Revisor Titular: Horacio Femenia

Revisor Suplente: Verónica Contreras

La realización de esta asamblea y la designación de nuevas autoridades se da en un momento particularmente delicado para Bomberos Voluntarios de El Bolsón, una institución históricamente valorada por la comunidad, pero que en los últimos tiempos quedó envuelta en internas polémicas, diferencias de conducción y debates sobre su funcionamiento y transparencia.

