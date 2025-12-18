Nueva conducción en Bomberos de El Bolsón: ¿Quiénes integran la Comisión Directiva?

En un contexto institucional atravesado por debates internos y cuestionamientos públicos, la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón realizó el miércoles 17 de diciembre su Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, instancia en la que se eligieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva.
Según informó oficialmente la institución, la asamblea se desarrolló conforme al Orden del Día establecido en la convocatoria y en el Acta de Comisión Directiva, cumpliendo con las instancias formales previstas en los puntos del 1 al 6, antes de avanzar con la renovación de cargos.
Nueva Comisión Directiva
Tras la votación, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
-
Presidente: Juan Carlos Martínez
-
Vicepresidente: Gustavo Passeggui
-
Secretaria: Vanesa Ulariaga
-
Prosecretaria: Soledad Isac Amjuli
-
Tesorero: Alejandro Carlos Weild
-
Protesorero: César Salinas
Vocales Titulares:
-
Mario Osvaldo Sheffield
-
Norma Ester Ramos
-
Orión Martínez
Vocales Suplentes:
-
Rodrigo Sotomayor
-
Hugo Dante Caniza
-
Bárbara Prieto
Comisión Revisora de Cuentas:
-
Revisor Titular: Horacio Femenia
-
Revisor Suplente: Verónica Contreras
La realización de esta asamblea y la designación de nuevas autoridades se da en un momento particularmente delicado para Bomberos Voluntarios de El Bolsón, una institución históricamente valorada por la comunidad, pero que en los últimos tiempos quedó envuelta en internas polémicas, diferencias de conducción y debates sobre su funcionamiento y transparencia.
O.P.