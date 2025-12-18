26°
25° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Bomberos VoluntariosEl BolsónComisión Directiva
18 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Nueva conducción en Bomberos de El Bolsón: ¿Quiénes integran la Comisión Directiva?

La Asociación de Bomberos Voluntarios realizó una asamblea fuera de término y eligió nuevas autoridades, en un contexto marcado por internas y debates institucionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un contexto institucional atravesado por debates internos y cuestionamientos públicos, la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón realizó el miércoles 17 de diciembre su Asamblea General Ordinaria Fuera de Término, instancia en la que se eligieron las nuevas autoridades de la Comisión Directiva.

 

Según informó oficialmente la institución, la asamblea se desarrolló conforme al Orden del Día establecido en la convocatoria y en el Acta de Comisión Directiva, cumpliendo con las instancias formales previstas en los puntos del 1 al 6, antes de avanzar con la renovación de cargos.

 

Nueva Comisión Directiva

 

Tras la votación, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

 

  • Presidente: Juan Carlos Martínez

     

  • Vicepresidente: Gustavo Passeggui

     

  • Secretaria: Vanesa Ulariaga

     

  • Prosecretaria: Soledad Isac Amjuli

     

  • Tesorero: Alejandro Carlos Weild

     

  • Protesorero: César Salinas

     

Vocales Titulares:

 

  • Mario Osvaldo Sheffield

     

  • Norma Ester Ramos

     

  • Orión Martínez

     

 

Vocales Suplentes:

 

  • Rodrigo Sotomayor

     

  • Hugo Dante Caniza

     

  • Bárbara Prieto

     

Comisión Revisora de Cuentas:

 

  • Revisor Titular: Horacio Femenia

     

  • Revisor Suplente: Verónica Contreras

     

 

La realización de esta asamblea y la designación de nuevas autoridades se da en un momento particularmente delicado para Bomberos Voluntarios de El Bolsón, una institución históricamente valorada por la comunidad, pero que en los últimos tiempos quedó envuelta en internas polémicas, diferencias de conducción y debates sobre su funcionamiento y transparencia.

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
2
 Un cortocircuito provocó un incendio en un predio de Vialidad Provincial en Esquel
3
 Los Carreros Esquel invita a disfrutar de Leonardo Miranda en una noche folclórica única
4
 Cerro Dos Picos: Una expedición que dejó huella en la cumbre más alta de Chubut
5
 Para volver a emocionarse: Así celebró Esquel el Mundial 2022
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -