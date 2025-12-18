Robaban un bidet y un aire acondicionado, y fueron atrapados

La Policia del Chubut, desde la Unidad Regional Esquel, atendió al llamado telefónico dando aviso que en una propiedad ubicada en Loteo Pizarro s/n detras YPF del Barrio Ville del Pirque, en El Hoyo.

Detectaron a tres personas con elementos en su poder, y que los mismos ascienden a un vehículo color blanco, marca Toyota Etio y salen con dirección hacia la Ruta Nacional Nro. 40 dirección Norte (Lago Puelo).

Personal policial se dirige al lugar, logrando detener la marcha del vehículo, en Ruta Nacional Nro. 40 y Ruta Prov. 45.

En el vehículo iban res personas mayores de edad identificadas como C.C.A (35 años), M.A.V (28 años) y una femenina M.M. (38 años) desde el exterior al interior del rodado se observa un aire acondicionado de color blanco y luego una pinza de corte.

Se constata la propiedad damnificada, y su denunciante relata el daño de y la sustracción de un aire acondicionado y un bidet.

Toma conocimiento el fiscal de turno Dr. Nicolás Vasilev, quien dispone la detención de los mismo hasta audiencia de control de detención.

