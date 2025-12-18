26°
Jueves 18 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina El Hoyopolicialesrobo
18 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Robaban un bidet y un aire acondicionado, y fueron atrapados

El Hoyo fue el escenario de un particular robo en la madrugada, donde tres personas fueron descubiertas sustrayendo elementos de una vivienda.
Escuchar esta nota

La Policia del Chubut, desde la Unidad Regional Esquel, atendió al llamado telefónico dando aviso que en una propiedad ubicada en Loteo Pizarro s/n detras YPF del Barrio Ville del Pirque, en El Hoyo.

 

Detectaron a tres personas con elementos en su poder, y que los mismos ascienden a un vehículo color blanco, marca Toyota Etio y salen con dirección hacia la Ruta Nacional Nro. 40 dirección Norte (Lago Puelo).

 

Personal policial se dirige al lugar, logrando detener la marcha del vehículo, en Ruta Nacional Nro. 40 y Ruta Prov. 45.

 

En el vehículo iban res personas mayores de edad identificadas como C.C.A (35 años), M.A.V (28 años) y una femenina M.M. (38 años) desde el exterior al interior del rodado se observa un aire acondicionado de color blanco y luego una pinza de corte.

 

Se constata la propiedad damnificada, y su denunciante relata el daño de y la sustracción de un aire acondicionado y un bidet.

 

Toma conocimiento el fiscal de turno Dr. Nicolás Vasilev, quien dispone la detención de los mismo hasta audiencia de control de detención.

 

SL

 

