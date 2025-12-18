Renovación y nuevos servicios en el Paseo de la Cascada

La Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, en un trabajo conjunto con las áreas de Obras Públicas y la UEPROMU, se encuentra en la etapa final de instalación del nuevo equipamiento en la zona de la cascada. Las tareas actuales incluyen la colocación de columnas de iluminación solar y mobiliario diseñado específicamente para el sector.

La Directora de Espacios Verdes, Carolina Lemir, brindó detalles sobre las características de los elementos que se están incorporando. Según explicó, la propuesta busca integrar a todos los sectores de la comunidad: "Se van a instalar cuatro juegos de mesas inclusivas, porque tiene una forma hexagonal justamente para que se pueda, en uno de sus lados, sentarse alguien que esté con silla de rueda o, por ejemplo, un cochecito. Tiene el espacio suficiente como para que eso suceda y lo mismo el tema de las alturas".

Además de estas mesas —de las cuales tres se completarán en enero debido a su proceso de fabricación—, el paseo contará con áreas de descanso diferenciadas: "Se hizo un juego de silloncitos que tiene una altura menor, con una mesa más baja, porque la propuesta ahí es más de mate. Y después hay dos bancos con respaldo diseñados para que, sobre todo la población de adultos mayores, puedan disfrutar del paisaje".

El proyecto destaca por su enfoque ambiental y el uso de especies autóctonas. La plantación abarca 400 metros lineales con más de 1.200 ejemplares, automatizada mediante un sistema de riego por goteo que optimiza el recurso hídrico. "Nuestra área específicamente fue todo lo que es bancos, vegetación y el riego. Es mostrar en el espacio público que se pueden buscar especies, muchas que son nativas, como la notera, el senecio (charcao), botón de oro o el natre; todas esas especies están dentro de ese cantero".

Vandalismo en el Paseo de la Costanera

Pese a los avances, la funcionaria informó sobre daños registrados recientemente en la infraestructura de riego del sector. Ante la rotura de mangueras y componentes del sistema, Lemir realizó un pedido a la comunidad: "Vandalizaron el sistema de riego por goteo, sacaron las mangueras y las tiraron hacia un costado. Es un llamado a la conciencia colectiva; si queremos una ciudad más linda la hacemos entre todos. Nosotros como comunidad somos los responsables de que eso perdure en el tiempo".

Proyecciones para 2026

De cara al próximo año, la Dirección de Espacios Verdes planifica extender las intervenciones a diversos sectores de Esquel, priorizando la llegada a los barrios y la mejora de espacios centrales. "Vamos a tratar de llegar más a los barrios con algunos espacios públicos específicos. Y bueno, está en la agenda también Plaza San Martín y el Parque Lineal. En materia de espacios verdes, todos los proyectos llevan mucho tiempo y una transición", concluyó la Directora.