El incendio en el brazo sur del Lago Menéndez lleva afectando 270 hectáreas

El incendio en el brazo sur del Lago Menéndez, lleva 270 hectáreas afectadas, según el comunicado actualizado del mediodía de hoy.



Durante la jornada de ayer se realizaron trabajos sobre el flanco izquierdo y cabeza del incendio con el uso de herramientas manuales y equipos de bombeo. El personal en terreno contó con el apoyo de medios aéreos que realizaron unas 190 descargas de agua en los puntos calientes.



El día de hoy se ingresó con una embarcación de pasajeros de la empresa Safari Lacustre para continuar los trabajos de línea con herramientas manuales y equipo de bombeo. El personal en terreno cuenta con el apoyo de dos helicópteros, un avión hidrante y un avión anfibio provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, operando desde villa Futalaufquen.



La temperatura máxima pronosticada para hoy será de 20°C con humedad relativa mínima del 30 %. Al mediodía se esperan vientos entre 20-30 km/h del sector oeste con ráfagas de mayor intensidad. Cielo parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.



El parque nacional se encuentra abierto al público. Los servicios turísticos no han sido afectados por el operativo. Las sendas y áreas de uso público se encuentran abiertas.

El tránsito por la ruta provincial 71 es normal. Se solicita transitar con precaución por realización de trabajos viales de mejora de la calzada.



Se recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios de fuego seguro se limitan a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.