Lago Puelo invita a celebrar la Navidad con un festival en la Plaza Central

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Departamento de Mujer y Familia, y en conjunto con la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, invita a participar de una celebración especial de Navidad que se realizará el martes 23 de diciembre en la Plaza Central.

Festival para toda la familia

Las actividades comenzarán a las 17 horas con un Festival Navideño, que incluirá propuestas recreativas para grandes y chicos. Desde ese horario, Papá Noel estará presente para sacarse fotos con las niñas y los niños y entregar sorpresas.

A las 19 horas se presentará el tradicional Pesebre Viviente, una puesta en escena que recrea el nacimiento de Jesús.

Villancicos y un espacio para los deseos

La celebración continuará a las 19:30 horas con la entonación de villancicos, acompañando un encuentro que invita a la reflexión, la unión y la celebración compartida.

Además, quienes asistan podrán participar del Árbol de los Deseos, un espacio simbólico donde los vecinos y vecinas podrán dejar escritos sus anhelos y sueños para el 2026.

O.P.