Jueves 18 de Diciembre de 2025
18 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lago Puelo invita a celebrar la Navidad con un festival en la Plaza Central

La celebración será el martes 23 de diciembre en la Plaza Central, con un festival familiar, Pesebre Viviente, villancicos, la visita de Papá Noel y un espacio para compartir deseos y esperanzas de cara al 2026.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del Departamento de Mujer y Familia, y en conjunto con la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, invita a participar de una celebración especial de Navidad que se realizará el martes 23 de diciembre en la Plaza Central.

 

Festival para toda la familia

 

Las actividades comenzarán a las 17 horas con un Festival Navideño, que incluirá propuestas recreativas para grandes y chicos. Desde ese horario, Papá Noel estará presente para sacarse fotos con las niñas y los niños y entregar sorpresas.

 

A las 19 horas se presentará el tradicional Pesebre Viviente, una puesta en escena que recrea el nacimiento de Jesús.

 

 

Villancicos y un espacio para los deseos

 

La celebración continuará a las 19:30 horas con la entonación de villancicos, acompañando un encuentro que invita a la reflexión, la unión y la celebración compartida.

 

Además, quienes asistan podrán participar del Árbol de los Deseos, un espacio simbólico donde los vecinos y vecinas podrán dejar escritos sus anhelos y sueños para el 2026.

 

 

 

O.P.

 

