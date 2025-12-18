El Centro de Día Municipal ratifica su excelencia y se consolida como un modelo nacional

El Centro de Día Municipal ha vuelto a ser noticia tras confirmar la permanencia en su alta categoría prestacional, una distinción que lo sitúa entre las instituciones más destacadas del país en su tipo. Alejandra Crespo, Directora de Inclusión, expresó su orgullo por el equipo que lidera este espacio y remarcó la importancia de sostener estándares de calidad en el ámbito público.

Un equipo comprometido

La funcionaria inició sus declaraciones felicitando al personal que sostiene el día a día de la institución. “Desde la Dirección de Inclusión, las felicitaciones a todo el equipo del Centro de Día, porque se conforma un equipo excelente. En este caso lo coordina Cinthia Duflós junto a su equipo técnico”, señaló Crespo, subrayando que se trata de un "centro municipal modelo", una excepción en un sector donde predominan los prestadores privados.

Sustento legal y calidad prestacional

El funcionamiento del centro se rige por la Ley 24.901, que regula las prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Crespo explicó que la sostenibilidad financiera depende en gran medida de la gestión administrativa ante las obras sociales de los concurrentes: “Es una prestación de servicio. Dentro de eso tiene que haber una calidad entre los talleres y el trabajo afuera; se pone mucho puntaje en el vínculo con la comunidad y en los profesionales que trabajan”.

A pesar de la compleja situación que atraviesa el sector de la discapacidad a nivel nacional, Crespo destacó el "trabajo de hormiga" del área administrativa para garantizar los pagos y la sistematización del servicio.

Proyecciones y autonomía

De cara al futuro, la institución ya se encuentra delineando su plan de trabajo para el próximo ciclo. La Directora de Inclusión enfatizó que el enfoque principal es el respeto a los derechos de los jóvenes adultos con discapacidad, permitiendo que el equipo técnico mantenga su independencia operativa.

“Fortalece mucho el trabajo independiente que están haciendo ellos hoy. Tienen una dinámica propia; saben que los acompañamos en todo, pero hay decisiones que Cinthia toma con su equipo y desde la Dirección acompañamos esa propuesta”, concluyó Crespo, quien también fue coordinadora y directora del establecimiento en años anteriores.

E.B.W.