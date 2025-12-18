La Mesa Federal de Innovación proyecta financiamiento estratégico para el 2026 en Chubut

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres reafirmó su protagonismo en la agenda tecnológica nacional al participar activamente en la Asamblea Federal de fin de año del Consejo Federal de la Economía del Conocimiento (CONFEC).

El encuentro, desarrollado en el Salón Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyó como el espacio central para la planificación de políticas vinculadas a la innovación y el desarrollo productivo de cara al ciclo 2026.

La representación chubutense estuvo a cargo de Nicolás Sueyro, subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, quien integró una mesa de trabajo compuesta por autoridades nacionales, representantes de otras provincias, cámaras empresarias y organismos estratégicos del sector. Durante la apertura, se destacó la importancia del CONFEC como el puente necesario entre el sector público y la industria privada para dinamizar el crecimiento económico del país.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación de los programas que serán financiados durante 2026 a través del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). Estas líneas de inversión estarán enfocadas en la transición hacia la Industria 4.0, la formación técnica de recursos humanos y el fomento de la empleabilidad en cada territorio, buscando reducir las brechas regionales.

Asimismo, se anunciaron nuevas herramientas de asistencia financiera que se canalizarán a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Estas herramientas están diseñadas específicamente para startups y pymes que buscan escalar sus modelos de negocio mediante la incorporación de tecnología, permitiendo que los proyectos nacidos en Chubut tengan un respaldo sólido para su expansión.

Impacto real

En el marco del debate federal, Nicolás Sueyro expuso la realidad del ecosistema chubutense, subrayando la necesidad de federalizar los recursos. Al respecto, el funcionario señaló que "nuestra participación en este Consejo es vital para asegurar que las políticas nacionales tengan un impacto real en el territorio. Estamos trabajando para que el talento de Chubut no sólo se quede en la provincia, sino que sea el motor de una transformación industrial competitiva a nivel global".

La estrategia de la provincia, impulsada a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, busca potenciar el valor agregado en los sectores industriales tradicionales y emergentes. Este enfoque sostenido prioriza el acompañamiento a proyectos científico-tecnológicos que permitan a la región diversificar su matriz económica y generar empleo calificado de manera genuina.

Finalmente, el cierre de la asamblea subrayó que el 2026 será un año de ejecución territorial intensiva. Con su rol activo en la agenda nacional, Chubut se posiciona como una provincia clave para liderar la internacionalización de servicios tecnológicos, reafirmando que la economía del conocimiento es el camino hacia una comunidad con mayores oportunidades y desarrollo sostenible.