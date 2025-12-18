Alerta máxima en la Patagonia por sospechas de consumo de cocaína adulterada

La ciudad de Neuquén y sus alrededores atraviesan una crisis sanitaria de extrema gravedad tras confirmarse la circulación de estupefacientes contaminados con agentes tóxicos desconocidos. El Gobierno provincial y el Ministerio de Salud emitieron una alerta urgente debido a que en los últimos días se registraron dos fallecimientos confirmados y un tercer paciente que permanece internado en estado crítico dentro de la unidad de terapia intensiva del Hospital Castro Rendón.

El médico toxicólogo Horacio Trapassi, integrante del Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones, explicó que las víctimas son varones de 23 y 53 años, mientras que el joven hospitalizado tiene 29 años. Lo que más preocupa a la comunidad médica es que los cuadros clínicos presentan insuficiencia hepática fulminante y alteraciones severas en la coagulación, síntomas que se alejan completamente de los efectos habituales de la cocaína, como la agitación motora o la arritmia, y sugieren la presencia de una sustancia de corte altamente letal.

La tensión social aumentó durante el mediodía del miércoles tras la muerte de otro hombre en la vía pública, específicamente en el sector de Bardas Rojas, en el límite entre Plottier y Neuquén Capital. Vecinos de la zona denunciaron públicamente una demora de más de una hora en la llegada del servicio de emergencias, asegurando que la víctima permaneció consciente y pidiendo ayuda mientras civiles intentaban asistirlo sin éxito. La justicia investiga si este fallecimiento se suma a la lista de víctimas por la droga adulterada.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias activaron el Sistema de Alertas Tempranas para intentar rastrear el origen de la sustancia y reconstruir las historias de intoxicación. Se ha solicitado a la población evitar cualquier tipo de consumo y acudir de manera inmediata a los centros de salud ante la aparición de síntomas inusuales, mientras los equipos médicos de toda la región permanecen bajo protocolos de urgencia para enfrentar una posible escalada de casos en los días previos a las fiestas de fin de año.