Trabajos en los microbasurales y conciencia ciudadana

La gerencia de GIRSU ha intensificado las tareas de saneamiento ante el surgimiento constante de focos de arrojo ilegal de basura en diversos sectores de Esquel.



Mariana López Rey detalló que recientemente se retiraron cinco camiones de residuos en la entrada del loteo Luque, aunque lamentó que estos espacios suelen reincidir en la problemática a los pocos días.



La funcionaria enfatizó que la ciudad cuenta con múltiples servicios, como la recolección de voluminosos y el eco-canje, por lo que la persistencia de estos sitios responde más a un fenómeno social que a una falta de infraestructura.



Respecto a la conducta de los vecinos, López Rey fue tajante al señalar: "Creo que tiene que ver con un desinterés por el entorno en el que vivimos, por una mala práctica y falta de sentido de pertenencia".



Además, advirtió sobre el costo operativo que esto representa para la comunidad: "Tenemos que entender que esto es recurso del municipio, que por ende es recurso de todos los ciudadanos, que estamos disponiendo para esa limpieza".



Finalmente, recordó que se están labrando actas mediante la inspección de bolsas para identificar infractores, asegurando que "podés mencionarme cualquier corriente de residuos y te voy a decir dónde disponerla", dejando claro que no hay excusas para el arrojo en la vía pública.



