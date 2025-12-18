Abelardo Epuyen, Sharon y canciones propias, en versión rockera

El cantautor esquelense Seba Lino termina un 2025 donde pudo compartir su música tanto en la Patagonia como en Buenos Aires, y tanto solista como en banda.

Esta semana, el músico se presentó en el Aniversario de la Feria en La Trochita ayer miércoles, también en el festival Choliburguer previo al cumpleaños de Cholila, el domingo. La semana pasada, fueron los escenarios de la ciudad de La Plata donde se presentó tanto solista, como con la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel.

Lino interpreta sus canciones desde el año 2006 y volvió a Esquel hace casi 4 años, tiempo de regreso en que lo musical había quedado en un segundo plano: "Con la pandemia y lo que implica reencontrase con la ciudad después de 13 años viviendo en La Plata, había dejado de tocar en vivo, pero igualmente terminé un disco donde interpreto múltiples instrumentos y estilos. Fue como una reconexión, por eso mismo le puse por nombre Recordando a Seba Lino".

Con ese material, el cantautor comenzó a busca espacios en Esquel donde tocar y los primeros fueron las zapadas del bar Otto y Pintó Hostel: "Compartiendo libremente con los músicos, algunos que conocía de chico y otros por ser público, pero en el momento del reencuentro surgían inevitablemente mis historias de La Plata que acá no fueron difundidas".

Para contar mejor esa parte de su historia, a fines del 2024 Seba Lino armó su antología "También", donde se puede escuchar las distintas bandas que integró en otras tierras en más de diez años, y una diversidad sonora que va del pulso patagónico al tango, rock, electrónica, rap y hasta versiones de Nirvana.

Aunque el compositor tiene su propia poética e impronta sonora, no deja de interpelar a otros públicos con versiones, como en la que cantó en exclusiva para Red43: "Siempre hice algunas adaptaciones de Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, cuando me invitan a ferias o espacios abiertos, y fue este año que decidí dar un paso más y versionar a los autores patagónicos que me gustan, a mi propio estilo. Empecé por Abelardo Epuyen y por Sharon, cosa que para cualquier folclorista puede ser más normal, pero al venir desde el mundo del rock o un sonido más alternativo, siento que es algo novedoso".

Este 2025 Lino se incorporó como guitarrista de la Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel: "Soy fan de la banda porque también hacen eso, versionan a Valeriano Avilés con sonido punk, y hacen sus temas, entonces fue una amistad que derivó en sumarme como músico".

Otro paso que marcó la vuelta de pagina y el comienzo de una nueva, fue haber tocado en La Plata con la banda esquelense: "Hicimos dos recitales y grabamos una sesión en vivo con varias canciones. También pude tocar solista en un espacio hermoso que es un taller de canciones para jóvenes compositores, y algo igual de importante para mi es reencontrarme con mis amigos, guitarrear en sus casas y pensar nuevos proyectos para una próxima visita mía, o de ellos cuando puedan venir al sur".

Y no solo de su banda, Lino contó que se encuentra ayudando a distancia a otros artistas, como al cantautor esquelense Mateo Rojas, que también se encuentra viviendo en La Plata y estará presentándose allá éste fin de semana: "Es un joven muy talentoso, estoy cantando en vivo una canción de él también".

SL