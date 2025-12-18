María José San Martín volvió a casa tras 5 días perdida en el desierto

Este jueves, apenas 24 horas después de haber sido hallada con vida en medio del desierto, la policía María José San Martín recibió el alta médica del hospital rural de Sarmiento, en el sur de Chubut.



La joven de 25 años había ingresado al centro asistencial el miércoles por la mañana, tras pasar cinco días a la intemperie en una zona inhóspita luego de que su vehículo Renault Logan quedara atrapado en la arena el sábado anterior. Durante una tormenta de viento en aquel momento, su compañera de viaje la perdió de vista, iniciando una búsqueda que mantuvo en vilo a toda la provincia.

Al momento de su egreso del hospital, las imágenes captaron el emotivo reencuentro con sus seres queridos en su vivienda. Allí la esperaban con abrazos, lágrimas y muestras de afecto que reflejaron el alivio generalizado tras jornadas de profunda angustia, donde las posibilidades de encontrarla con vida empezaban a desvanecerse. Allegados a la familia describieron que la oficial se encontraba en condición estable, aunque comprensiblemente afectada por la magnitud de la experiencia vivida en el desierto.

Para sobrevivir desde la mañana del sábado hasta el miércoles, San Martín debió recurrir a medidas extremas. Sin acceso a agua ni alimentos, utilizó técnicas de supervivencia adquiridas en su formación policial, como beber su propia orina para evitar la deshidratación y aplicarse manteca de cacao para protegerse. Esta determinación resultó determinante para mantenerse en pie mientras intentaba localizar la ruta 26 en un terreno de laguna seca que dificultaba su orientación. Al ser hallada, lo primero que solicitó fue agua, confirmando su estado de deshidratación pero manteniéndose consciente y orientada.

El desenlace favorable se produjo el miércoles por la mañana, cuando un equipo de búsqueda de la GEOP la localizó caminando en las cercanías del río Chico, a unos 800 metros del lugar donde había quedado el auto.



El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, aclaró que la joven divisó la caravana de búsqueda y comenzó a acercarse a la ruta, permitiendo que el segundo grupo de rastrillaje la detectara y le brindara asistencia inmediata. El caso de "Majo", como la llaman sus allegados, se ha transformado en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad de Chubut.



T.B