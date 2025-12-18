Puerto Madryn: La Escuela Secundaria N° 7733 ya cuenta con edificio propio y remodelado

El Gobierno del Chubut, que encabeza el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, acompañó la puesta en marcha de los nuevos espacios pedagógicos de la Escuela Secundaria N° 7733 de la ciudad de Puerto Madryn, una obra destinada a fortalecer el acceso a una educación pública de calidad y a consolidar el crecimiento de esta joven institución educativa.

El acto contó con la presencia del subsecretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares del Ministerio de Educación, Leandro Espinosa, y del director general de Educación Secundaria, Martín Larmeu, quienes participaron en representación del Gobierno Provincial. También estuvieron presentes el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, autoridades educativas, directivos, docentes, auxiliares y estudiantes de la institución.

La apertura de estos nuevos espacios representa un hito para la Escuela Secundaria N.° 7733, creada en abril de 2023, que en un corto período de tiempo evidencia un crecimiento sostenido y un fuerte compromiso con la innovación pedagógica, consolidándose como una propuesta educativa relevante para la ciudad.

Una obra que jerarquiza la educación secundaria

La intervención edilicia permitió independizar el funcionamiento de la Escuela Secundaria N° 7733 de la Escuela Primaria N° 46, adecuando los espacios a las necesidades específicas del nivel secundario. Los trabajos incluyeron la remodelación integral de sectores clave del edificio, la creación de nuevos espacios pedagógicos y multifunción, y la renovación total de sanitarios, instalaciones eléctricas, sistema de calefacción y carpinterías, garantizando condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y confort.

La obra fue ejecutada en el marco del Plan de Obras del Gobierno del Chubut y demandó una inversión total de $143.916.290,88, reflejando la decisión política de fortalecer la infraestructura escolar como un eje central para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Una escuela joven con mirada de futuro

La Escuela Secundaria N.° 7733 cuenta con Modalidad Orientada en Informática y se distingue por una propuesta pedagógica innovadora, que incorpora talleres y proyectos vinculados a la tecnología, la programación y la creatividad. Si bien aún no cuenta con egresados, la institución ya se destacó a nivel provincial y nacional al alcanzar la instancia nacional de la Feria de Ciencia y Tecnología con un proyecto desarrollado por estudiantes y docentes.

Durante el acto inaugural, la directora de la escuela, Érika Lorenzale, junto al equipo docente, auxiliares y estudiantes, celebraron la inauguración formal del edificio, que simboliza no solo un nuevo espacio físico, sino también la consolidación de un proyecto educativo con identidad propia y proyección de futuro.

Desde el Ministerio de Educación del Chubut se destacó que la inauguración de los nuevos espacios de la Escuela Secundaria N.° 7733 reafirma el compromiso del Estado provincial con la educación pública, el acompañamiento a las trayectorias escolares y la generación de oportunidades para que las y los jóvenes cuenten con espacios dignos, inclusivos y acordes a los desafíos del presente y del mañana.



