La temporada de cruceros en Chubut avanza con nuevos arribos en Puerto Madryn

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, este miércoles la ciudad de Puerto Madryn recibió el arribo en simultáneo de dos buques de pasajeros de gran porte, consolidando su posicionamiento como uno de los principales destinos de cruceros de la Patagonia.

Se trata de los cruceros Sapphire Princess y Celebrity Equinox, que tomaron amarras en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena durante la mañana, movilizando a más de 5.000 pasajeros y más de 2.000 tripulantes.

El Sapphire Princess arribó minutos antes de las 7 horas, proveniente de las Islas Malvinas, con 2.445 pasajeros y 1.032 tripulantes. El buque, que navega bajo bandera de Bermuda y cuenta con 288 metros de eslora, permanecerá en puerto hasta las 17 horas, momento en el que partirá con destino a Montevideo, Uruguay. Esta recalada representa la única visita del Sapphire Princess a Chubut durante la presente temporada.

Por su parte, el Celebrity Equinox amarró a las 9 horas del lado norte del muelle, procedente de Punta Arenas, Chile, con 2.751 pasajeros y 1.220 tripulantes. Está previsto que zarpe a las 17:30 horas con destino a Punta del Este, Uruguay.

Con 317 metros de eslora, se trata del crucero de mayor tamaño que recala en Puerto Madryn en esta temporada. Si bien días atrás debió ingresar al puerto para el desembarco de una pasajera por cuestiones médicas, esta constituye su primera recalada formal en la provincia, y tiene programadas seis visitas adicionales a lo largo del actual período de cruceros.

Desde la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, se destacó que estos arribos forman parte de la planificación de la temporada de cruceros y del trabajo sostenido que se viene desarrollando orientado a consolidar a la provincia como un destino competitivo y confiable dentro de los itinerarios internacionales.

Esta política de fortalecimiento del turismo de cruceros contribuye al desarrollo de la actividad económica, comercial y turística de la región.

