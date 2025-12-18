Madrugada agitada en Diputados: el Gobierno logró media sanción del Presupuesto 2026

Tras una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sufrió un revés al no lograr derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, uno de los puntos más cuestionados del texto.

El proyecto aprobado será enviado al Senado. Se trata del primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei, luego de dos años en los que el Gobierno administró con prórrogas del esquema de 2023.

Para la aprobación en general, La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En cambio, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo, aunque fue clave para alcanzar el quórum inicial.

El Presupuesto prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial que rondaría los $1.423 a fines de 2026, además de un superávit primario del 1,5%. Desde la oposición cuestionaron estas proyecciones y advirtieron que no reflejan la realidad económica.

La mayor tensión se dio en torno al artículo que proponía eliminar las emergencias en discapacidad y universidades. Pese a las maniobras del oficialismo para evitar divisiones, el capítulo fue rechazado en la votación en particular, lo que permitió sostener ambas leyes y dejó al Gobierno con un costo político que ahora buscará revertir en el Senado.

