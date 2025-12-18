María de las Nieves González presidió la primera sesión de Consejo Zonal

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la última sesión ordinaria del año, y contó con la participación de los representantes del claustro alumnos, claustro no docentes, claustro graduados y claustro docentes, quienes se reunieron para abordar temas de interés para la comunidad universitaria.

Entre las temáticas abordadas estuvo la gestión académica, administrativa y de infraestructura, con el fin de seguir trabajando en pos de una universidad más inclusiva y de calidad.

La Delegada Zonal, Abog. González, destacó la importancia de esta primera sesión y se comprometió a seguir trabajando en estrecha colaboración con todos los sectores de la comunidad universitaria para lograr los objetivos planteados.

Los representantes de todos los claustros contribuyeron con sus aportes y perspectivas a la discusión y toma de decisiones.

La sesión concluyó con un balance positivo y un renovado compromiso de seguir trabajando por la excelencia académica y el bienestar de la comunidad universitaria.

R.G.

