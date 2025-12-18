10°
18 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

María de las Nieves González presidió la primera sesión de Consejo Zonal

La Delegada Zonal de la UNPSJB de la Sede Esquel, Abog. María de las Nieves González, presidió su primera sesión de Consejo Zonal, marcando un nuevo comienzo en la gestión de la Sede Esquel. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la última sesión ordinaria del año, y contó con la participación de los representantes del claustro alumnos, claustro no docentes, claustro graduados y claustro docentes, quienes se reunieron para abordar temas de interés para la comunidad universitaria.

 

Entre las temáticas abordadas estuvo la gestión académica, administrativa y de infraestructura, con el fin de seguir trabajando en pos de una universidad más inclusiva y de calidad.

 

La Delegada Zonal, Abog. González, destacó la importancia de esta primera sesión y se comprometió a seguir trabajando en estrecha colaboración con todos los sectores de la comunidad universitaria para lograr los objetivos planteados.

 

Los representantes de todos los claustros contribuyeron con sus aportes y perspectivas a la discusión y toma de decisiones.

 

La sesión concluyó con un balance positivo y un renovado compromiso de seguir trabajando por la excelencia académica y el bienestar de la comunidad universitaria.

 

 

R.G.
 

 

