Llegó borracho, le pidió plata al padre y como se la negó le prendió fuego a la casa

Un hecho de extrema violencia tuvo lugar en las últimas horas, cuando el hombre de 45 años llegó a la casa de su padre en estado de ebriedad. Le pidió plata y como el hombre se la negó reaccionó con violencia y tras prender fuego dentro de la propiedad, se fue a dormir.

El hecho se registró en una casa ubicada en la intersección de Antártida Argentina y Río Diamante, en la localidad de Las Heras, en la provincia de Mendoza. Fueron los vecinos, al advertir las llamas, quienes dieron aviso al 911, lo que permitió una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Las Heras, un camión hidrante y personal del Cuartel Central.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a Don Cruz, un jubilado de 72 años, que había logrado salir por sus propios medios cuando el fuego ya se había iniciado. El hombre sufrió quemaduras leves al intentar apagar el incendio, pero se encuentra fuera de peligro.

En el interior de la vivienda fue hallado el hijo de la víctima, inconsciente, por lo que debió ser asistido de urgencia por una ambulancia. Los médicos indicaron que presentaba un cuadro de intoxicación por inhalación de humo. Tras ser reanimado, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Según relató Don Cruz, su hijo tiene problemas de consumo y episodios de agresividad, situación que —aseguró— ya había sido advertida en reiteradas oportunidades sin recibir ayuda. De acuerdo con su testimonio, el agresor habría ingerido vino y pastillas para dormir, y luego mantuvo una discusión con él.

El jubilado explicó que su hijo le reclamaba dinero para pagar una deuda con un vecino y, ante la negativa, lo amenazó con prender fuego la casa, amenaza que finalmente cumplió.

Desde el cuartel de Bomberos informaron que el incendio afectó tres ambientes y que las pérdidas fueron totales. Don Cruz expresó con angustia que perdió absolutamente todo, incluso su ropa, y contó que su esposa se encuentra en un geriátrico, por lo que no cuenta con recursos para recomenzar.