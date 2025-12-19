Turismo en Chubut: Fuerte impulso al Corredor de los Andes para el verano

Continuando con las políticas de fortalecimiento a la actividad turística, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, acompañó el lanzamiento oficial de la temporada de verano de las localidades de Lago Puelo, El Hoyo y Trevelin.

En representación del Gobierno del Chubut, estuvieron presentes el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; y la subsecretaria de Turismo, Magali Volpi, junto a parte del equipo de la cartera turística provincial, quienes acompañaron a las autoridades municipales locales, cámaras y asociaciones del sector.

Cabe destacar que el lanzamiento de verano del Corredor de los Andes, contó con presentaciones en vivo y una destacada participación del sector turístico de toda la región, fortaleciendo el trabajo conjunto y poniendo en valor la amplia oferta turística de la región para visitantes y vecinos en esta nueva temporada estival.

Desde el Ministerio se destacó la importancia de acompañar a las localidades chubutenses en estos lanzamientos, con el objetivo de potenciar la promoción turística y visibilizar la diversidad de propuestas que ofrece cada rincón de la provincia.

Es por eso, que semanas atrás los representantes de la cartera turística también estuvieron presentes en los lanzamientos de temporada de verano de Esquel, Camarones y Rada Tilly.

Desde el Gobierno Provincial se destacó las diversas promociones turísticas que desarrolla la provincia para esta nueva temporada. Tales como el “Pasaporte de Verano”, descuentos exclusivos en prestadores de toda la provincia mediante la web de Chubut Patagonia. Los beneficios con la Tarjeta 365 del Banco del Chubut, que incluye descuentos, cuotas sin interés y promociones en alojamientos y prestadores.

Además de la presencia institucional con stand del Ministerio en las Fiestas Populares, comenzando por la presencia del Telebingo Chubutense en el marco de la Fiesta de la Fruta Fina en El Hoyo.

El Hoyo

El acto oficial de Lanzamiento de la Temporada Turística de verano de El Hoyo se desarrolló este miércoles en el Parque Natural Raúl Solari del paraje El Desemboque, presentando su amplia oferta turística.

Entre las propuestas se destacan las áreas recreativas, el enoturismo y agroturismo, el turismo activo con actividades como kayak, cabalgatas, stand up paddle y botes a pedal, parques temáticos como Laberinto Patagonia y Arcosauria, trekking, pesca deportiva, además de propuestas culturales y deportivas y la reconocida Fiesta Nacional de la Fruta Fina que celebrará su 38° edición los días 9, 10 y 11 de enero de 2026.

El ministro Lapenna remarcó que “recientemente el gobernador Ignacio Torres destrabó las obras que se realizarán en el aeropuerto de Esquel, que creo que es fundamental para toda esta región y el Corredor de los Andes hoy tiene un papel principal en lo que es la promoción turística de Chubut”.

Por otro lado, el secretario de Turismo local, Darío Maldonado agradeció la presencia de “los funcionarios y equipo del Ministerio de Turismo en este lanzamiento de la temporada, como así también a los representantes del sector que se hicieron presentes para mostrar la variada oferta con la que cuenta la localidad”.

Lago Puelo

Por su parte esta localidad dejó inaugurada la temporada con un evento en el Parque Nacional Lago Puelo, organizado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo con la colaboración de la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur) conformada en septiembre pasado.

Durante el encuentro, el público disfrutó de diversas presentaciones artísticas aportando un marco festivo y cultural al lanzamiento; la subsecretaría, Magalí Volpi, destacó “las herramientas claves que se gestionaron desde el Gobierno del Chubut, tales como el Pasaporte Turístico y las promociones vigentes con la Tarjeta 365 del Banco del Chubut".

Mientras que el viceintendente Pablo Lapitzondo resaltó la importancia del turismo responsable, en referencia al cuidado del ambiente y la prevención de los incendios.

Desde CamTur, su presidente Antonella Brozzoni celebró el lanzamiento de temporada realizado en conjunto con el municipio y con el acompañamiento de la provincia y los referentes comarcales: “Nos venimos preparando con diferentes acciones tales como un mapa digital y el acondicionamiento del paseo botánico para que los turistas tengan una opción más para visitar. En Lago Puelo y toda la Comarca tenemos muchas propuestas tales como Paseos náuticos, kayak, cabalgatas, senderismo, gastronomía con producción local, viñedos y tantas otras más. Esperamos que sea una temporada de oportunidad y trabajo para todos”, destacó.

Trevelin

Por último, durante la tarde del miércoles 17, Trevelin tuvo su apertura de temporada en el paraje Lago Rosario, destacándose la importancia de la participación de todos los parajes en la actividad turística local.

Cintia Figueroa, destacó “la amplia variedad de oferta turística para quienes nos visitan. Contamos con eventos populares, tales como la Fiesta del Ternero que será 24 y 25 enero. Junto a los atractivos con los que contamos a lo largo del año, cascadas, museos, viñedos, pesca deportiva, agroturismo; además de actividades ecuestres y la plaza de artesanos con nuestro dragón”.