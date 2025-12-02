El sueño de ser domador y la triste historia del joven que murió atacado por una leona

Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil. Gerson de Melo Machado, de 19 años, trepó un muro de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y descendió por el tronco de un árbol hasta llegar al interior del recinto, donde fue atacado por el felino.

La Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC) determinaron que su deceso, que quedó registrado en distintos videos que se viralizaron en las redes este domingo, se produjo en el acto a causa de las graves heridas recibidas. Según esas imágenes, el joven desciende por el tronco de un árbol, mientras la leona se va acercando lentamente hacia él. Por último, lo atrapa y lo mata.

De acuerdo con la información publicada por medios locales, Machado, también conocido como "Vaqueirinho de Mangabeira", había sido detenido en diez oportunidades y su última liberación se había producido el pasado viernes. Fuentes policiales mencionaron que el joven protagonizó antecedentes por distintos episodios en la vía pública.

Los investigadores añadieron que estos elementos fueron incorporados al expediente para analizar su estado previo al ingreso en la jaula donde se produjo su muerte.

La consejera de bienestar infantil Verônica Oliveira, quien acompañó a Gerson desde los 10 años, reveló detalles dramáticos sobre la vida del joven. Dijo que había sido diagnosticado con esquizofrenia, patología que también sufría su madre, que "su capacidad cognitiva no superaba la de un niño de 5 años" y que soñaba con ser domador de leones en África.

“Conocí al niño privado de la patria potestad de su madre, impedido de ser adoptado como sus cuatro hermanos. Solo quería volver a ser el hijo de su madre, ya que ella es esquizofrénica y no puede cuidarte. Su abuela también tiene problemas de salud mental. Pero la sociedad, sin conocer su historia, prefirió arrojarte a la boca del lobo”, dijo Oliveira, según el sitio Bnews.

En paralelo, la profesional manifestó: “Gerson, mi niño imprudente... ¿Cuántas veces, en la oficina de Servicios de Protección Infantil, dijiste que ibas a tomar un avión para ir de safari a África a cuidar leones? ¡Incluso lo intentaste!”.

“Y di gracias a Dios cuando en el aeropuerto me informaron que habías cortado la valla y te habías metido en el tren de aterrizaje de un avión Gol. Gracias a Dios, lo vieron por las cámaras antes de que ocurriera una tragedia", reveló.

Y agregó: “Llevo ocho años apoyándote, luchando y esforzándome por garantizar tus derechos. La consejera Patrícia Falcão y yo te recibimos de la Policía Federal de Carreteras (PRF), cuando te encontraron sola en la carretera BR. Desde entonces, toda la red de protección me ha contactado cada vez que te ha ocurrido algo”.

"La semana pasada vino a verme al Ayuntamiento porque había salido de la cárcel y quería trabajar, pero para eso necesitaba un permiso de trabajo. Le di copias, le hicimos una foto y dos días después, al encender la televisión, vi que Gerson le había lanzado un adoquín a una patrulla", dijo Oliveira a Correio Braziliense sobre la última detención del joven.

El Ayuntamiento de João Pessoa dio cuenta del hecho a través de un comunicado oficial. En específico, indicó que “un hombre no identificado invadió deliberadamente el recinto de los leones en el Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica)”.

“Rápida y sorpresivamente, escaló un muro de más de 6 metros, las vallas de seguridad, accedió a uno de los árboles e invadió el recinto”, detalló la gobernación. El texto oficial agregó que, según la investigación policial, el ingreso podría corresponder a un posible “acto de suicidio”.

“El Ayuntamiento expresa su solidaridad con la familia de la víctima y aclara que, a pesar de todas las medidas de seguridad existentes, que cumplen con los estándares técnicos, el hombre insistió en invadir la propiedad, lo que culminó en este lamentable episodio”, completó la comunicación oficial.

Después del ataque, la leona fue evaluada por el equipo veterinario del parque tras ser retirada por los cuidadores. El informe detalló que el animal sufrió un cuadro de estrés elevado debido a la irrupción inesperada del visitante.

En un comunicado oficial, el zoológico remarcó que "nunca" consideró practicar la eutanasia con la leona, y que el animal, que no presentó conductas agresivas más allá de este incidente, continuará siendo monitoreado.

"El protocolo en situaciones como esta proporciona exactamente lo que se está haciendo: monitoreo, evaluación del comportamiento y atención especializada", expresó el parque en sus redes.

Y añadió: "El equipo de Bica, veterinarios, cuidadores y técnicos están enteramente dedicados al bienestar de Leona, asegurando que se mantenga bien, se estabilice emocionalmente y reanude con seguridad su rutina".

El parque permanecerá cerrado mientras avanzan las investigaciones policiales, la revisión interna de protocolos y el seguimiento del estado del animal, se indicó.